Giải châu Á: ĐT Việt Nam tái ngộ đối thủ sau chiến thắng 16-0, nhiều đội ở Đông Nam Á đồng loạt xuất trận

Tại bảng E vòng loại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam chỉ phải gặp Maldives ở lượt ra quân vào lúc 19h00 hôm nay (29/6). Ngoài lực lượng và sức mạnh vượt trội, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn có thêm lợi thế sân nhà.

Ở lần chạm trán gần nhất cách đây 4 năm, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp Maldives ở lượt mở màn vòng loại Asian Cup nữ 2022. Đó là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam xác lập kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử, khi “đè bẹp” đối thủ 16-0, trong đó riêng Hải Yến đã ghi 6 bàn.

Hiện tại, Maldives vẫn bị coi là một trong những đội yếu nhất châu Á, chỉ xếp hạng 163 FIFA, kém 126 bậc so với tuyển Việt Nam.

Maldives cũng đang sở hữu chuỗi phong độ rất tệ. Ở 5 trận gần nhất, họ toàn thua, ghi được đúng 1 bàn nhưng thủng lưới tới 50 lần. Trong đó, tính ở 2 trận gần nhất gặp Ấn Độ (hạng 70 FIFA), Maldives đã thua với các tỷ số 0-14 và 1-11.

Tuyển nữ Việt Nam từng lập kỷ lục khi thắng Maldives 16-0.

Với chênh lệch rất lớn, Maldives khó lòng thoát khỏi một trận thua đậm trước tuyển nữ Việt Nam. Vấn đề ở trận hôm nay chỉ là liệu các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới đối thủ.

Cũng có thể tối nay, HLV Mai Đức Chung sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất để đá với Maldives, hòng giữ sức, tránh nguy cơ chấn thương cho một số trụ cột, trong bối cảnh giải AFF Cup nữ 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 8 tới.

Sau trận gặp Maldives, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán UAE (ngày 2/7) và Guam (5/7). Về cơ bản, cả UAE và Guam cũng đều bị đánh giá yếu hơn khá nhiều so với tuyển nữ Việt Nam. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành số điểm tuyệt đối cùng với hiệu số bàn thắng bại ấn tượng ở vòng loại để qua đó thẳng tiến vào VCK Asian Cup 2026.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều đại diện khác ở Đông Nam Á cũng đồng loạt xuất trận. Một số cặp đấu đáng chú ý có thể kể tới như Philippines gặp Saudi Arabia, Myanmar vs Turkmenistan, Campuchia vs Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan vs Iraq, Indonesia vs Kyrgyzstan, Malaysia vs Palestine.

Lịch thi đấu vòng loại bóng đá nữ châu Á 2026

- 15h30 ngày 29/6: Bảng D - Đài Bắc (Trung Hoa) vs Pakistan

- 16h00 ngày 29/6: Bảng E - Guam vs UAE

- 16h00 ngày 29/6: Bảng B - Ấn Độ vs Timor-Leste

- 16h00 ngày 29/6: Bảng G - Philippines vs Saudi Arabia

- 16h30 ngày 29/6: Bảng C - Myanmar vs Turkmenistan

- 19h00 ngày 29/6: Bảng E - Việt Nam vs Maldives

- 19h00 ngày 29/6: Bảng G - Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia

- 19h30 ngày 29/6: Bảng C - Bahrain vs Bangladesh

- 19h30 ngày 29/6: Bảng B - Thái Lan vs Iraq

- 19h30 ngày 29/6: Bảng F - Nepal vs Lào

- 20h00 ngày 29/6: Bảng D - Indonesia vs Kyrgyzstan

- 21h00 ngày 29/6: Bảng H- Malaysia vs Palestine

- 22h30 ngày 29/6: Bảng F - Uzbekistan vs Sri Lanka

- 00h00 ngày 30/6: Bảng H - Triều Tiên vs Tajikistan