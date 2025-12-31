Giải châu Á: Đối thủ Trung Á đại thắng 6-0 trước ngày chạm trán U23 Việt Nam

Sau khi hủy lịch giao hữu với U23 Trung Quốc, U23 Kyrgyzstan đã lựa chọn CLB Arabian Falcons (UAE) để đá tập trước thềm giải U23 châu Á 2026. Dù chỉ đang thi đấu ở hạng Nhì UAE, Arabian Falcons sở hữu cựu cầu thủ Liverpool Jonjo Shelvey trong đội hình. Nhưng U23 Kyrgyzstan đã chơi lấn lượt và giành chiến thắng ấn tượng 6-0.

Đây là màn chạy đà hoàn hảo của U23 Kyrgyzstan trước giải đấu lớn. Đội bóng Trung Á có sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua. Mặc dù dự giải lần đầu tiên, U23 Kyrgyzstan được đánh giá là đội bóng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ. Tại vòng loại, họ từng hòa 2-2 trước nhà cựu vô địch U23 Uzbekistan để giành ngôi đầu bảng.

U23 Kyrgyzstan thắng 6-0 trước Arabian Falcons

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai vòng bảng (21h00 ngày 9/1). Trước đó trong loạt trận mở màn, U23 Kyrgyzstan so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23h00 ngày 6/1), còn U23 Việt Nam đối đầu U23 Jordan (18h30 ngày 6/1).

U23 Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Ở trận giao hữu mới đây, đoàn quân áo đỏ dù thua 1-2 trước U23 Syria nhưng đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm đáng quý. Đặc biệt, chân sút 18 tuổi Nguyễn Lê Phát ghi 1 bàn thắng và hứa hẹn trở thành "nhân tố X" dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik.