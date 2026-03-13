Giải châu Á bất ngờ đổi luật: U23 Việt Nam mất lợi thế, Malaysia và Indonesia đồng loạt nhận vé

Theo kế hoạch ban đầu, môn bóng đá nam Asiad 2026 sẽ lựa chọn đội tham dự dựa trên thành tích ở các giải châu lục trước đó. Cụ thể, môn bóng đá nam lấy 16 đội vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026. Còn môn bóng đá nữ lấy 12 đội góp mặt tại Asian Cup nữ 2026. Với cách lựa chọn này, khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam có đại diện ở 2 môn bóng đá thuộc Asiad.

Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) đã bất ngờ đưa ra sự thay đổi sau khi thống nhất với Ủy ban Olympic châu Á. Theo tờ South China Morning Post, LĐBĐ Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết họ đã nhận thông báo chính thức cho phép đội tuyển bóng đá nam và nữ Hồng Kông tham dự Asiad 2026, dù trước đó không nằm trong nhóm đội dự kiến góp mặt theo tiêu chí ban đầu.

Một số nguồn tin khác khẳng định, việc lựa chọn dựa trên thành tích đã bị hủy bỏ. Tất cả các đội tuyển có mong muốn thi đấu 2 môn bóng đá nam và nữ tại Asiad 2026 đều có thể đăng ký dự giải. Môn bóng đá nam quy định độ tuổi U23 và cho phép mỗi đội dùng 3 cầu thủ quá tuổi. Còn môn bóng đá nữ không giới hạn độ tuổi.

U23 Việt Nam sẽ không còn lợi thế như cách lựa chọn ban đầu

Tại môn bóng đá nam, ban đầu khu vực Đông Nam Á chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được góp mặt. Nhưng giờ đây, một loạt các đội tuyển khác cũng đã sẵn sàng nhập cuộc như Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia... LĐBĐ Indonesia cũng từng tiết lộ đã gửi danh sách đăng ký sơ bộ đến AFC.

Với riêng U23 Việt Nam, Asiad 2026 được coi là cơ hội thử sức dành cho lứa cầu thủ kế cận. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ mang đội hình U21 đến giải đấu và không sử dụng tới 3 suất dành cho cầu thủ trên 23 tuổi. Asiad 2026 sẽ diễn ra tại Aichi – Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 14/9.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam Asiad là lọt vào bán kết năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở giải đấu gần nhất năm 2023, U23 Việt Nam cũng chủ động trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ và không đưa vào sân những cái tên quá 23 tuổi. Dù không thể tiến xa, những kinh nghiệm thu được đã giúp nhiều cái tên trong số đó trưởng thành hơn và sau này góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành loạt thành tích ấn tượng như vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và HCĐ U23 châu Á.