Giải châu Á: Báo Trung Quốc lo ngại “siêu đội hình” đến từ Việt Nam

Mùa giải 2025/26, bóng đá Trung Quốc có 1 đại diện tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) là CLB Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Kết quả bốc thăm đưa Beijing Guoan vào cùng bảng E với CLB CAHN. Không những vậy, 2 đội còn chạm trán nhau ngay ở lượt trận mở màn.

Trước thềm trận đấu, truyền thông Trung Quốc dành sự chú ý đặc biệt với CLB CAHN. Nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tham dự giải đấu cấp châu lục.

Trang Sina (Trung Quốc) phân tích sức mạnh đội hình CLB CAHN: “CLB CAHN đã đăng ký tới 6 ngoại binh cùng 2 cầu thủ Việt kiều chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Cúp C2 châu Á. Ngoài ra, thành phần nội binh của họ cũng có tới 12 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG Việt Nam. Nổi bật trong số này là Filip Nguyễn, Nguyễn Đình Bắc, Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh.

Được biết, mùa giải 2025/26 V.League cho phép các CLB đăng ký tối đa 4 ngoại binh. Riêng 2 CLB CAHN và Nam Định được đặc cách thêm 3 suất ngoại binh nhằm sẵn sàng cho Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á”.

Dàn ngoại binh của CLB CAHN đang đạt phong độ cao

Lần gần đây nhất một CLB Trung Quốc chung bảng với đại diện Việt Nam ở giải châu Á là tại Cúp C1 mùa 2023/24. Khi ấy, Hà Nội FC từng gây “địa chấn” khi đánh bại Wuhan Three Towns và khiến nhà cựu vô địch Trung Quốc phải xếp cuối bảng. Truyền thông Trung Quốc lo ngại viễn cảnh tương tự xảy ra khi CLB CAHN sở hữu lực lượng còn có phần toàn diện hơn.

Tờ Sohu (Trung Quốc) chỉ ra một vấn đề lớn khác mà Beijing Guoan phải đối mặt: “Việc cân bằng giữa đấu trường quốc tế và quốc nội của các ứng cử viên vô địch giải VĐQG Trung Quốc đang trở thành chủ đề nóng hổi.

Vòng đấu gần đây, Beijing Guoan đã để thua Henan 0-2 trên sân khách và bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch, với khoảng cách 5 điểm kém hơn đội đầu bảng Chengdu Rongcheng.

Xen giữa các vòng đấu giải VĐQG, Beijing Guoan sẽ gặp CLB CAHN tại đấu trường Cúp C2 châu Á. Lịch thi đấu dày đặc này không chỉ kiểm tra thể lực của các cầu thủ mà còn thử thách khả năng ra quyết định của ban huấn luyện. Nếu dồn sức cho Cúp C2, đội bóng có thể hụt hơi trong cuộc đua giải quốc nội”.

CLB CAHN có thể tung ra sân đội hình cực mạnh với sự kết hợp giữa những tuyển thủ Việt Nam dày dặn kinh nghiệm và các ngoại binh chất lượng

Trang 163.com (Trung Quốc) thậm chí còn cho rằng trận đấu gặp CLB CAHN có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế HLV của Beijing Guoan:

“Trận đấu gần nhất của Beijing Guoan, HLV Quique Setién tỏ ra bất lực trên băng ghế chỉ đạo. Sự sa sút đột ngột trong 2 lượt trận gần nhất với 2 trận thua liên tiếp và 8 bàn thua đã khiến Beijing Guoan gần như hết cơ hội tranh chức vô địch Trung Quốc.

HLV Quique Setién đang chịu sức ép lớn

Với tình hình này, một chiến thắng tại Cúp C2 châu Á có thể là một “cứu cánh” dành cho HLV Quique Setién và giúp toàn đội lấy lại tinh thần. Nhưng nếu Beijing Guoan lại thua trận, ông Quique Setién có thể đối mặt nguy cơ bị sa thải”.

Trận đấu giữa CLB CAHN và Beijing Guoan thuộc khuôn khổ vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 18/9 trên SVĐ Công nhân (Bắc Kinh, Trung Quốc).