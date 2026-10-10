Giải các CLB Golf Hà Nội mở rộng tìm ra 2 nhà vô địch

Sau 2 ngày sôi nổi tranh tài trên sân golf Long Biên (Hà Nội), giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng lần thứ 9 năm 2026 khép lại với nhiều cảm xúc.

Mang chủ đề "Dấu ấn di sản - Khát vọng tương lai", giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng lần thứ 9 - Herbalife Cup 2026 là lời tri ân gửi đến những người đã đặt nền móng đầu tiên cho phong trào golf Thủ đô, để từ đó, một hành trình mới được tiếp nối.

Hai ngày thi đấu vừa qua đã mang đến những diễn biến khó lường, khi cục diện trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi. Khoảng cách điểm số giữa các CLB không quá lớn, khiến cuộc đua ở cả hai bảng đấu luôn duy trì sức nóng. Đã có những thời điểm, vị trí dẫn đầu chứng kiến sự cạnh tranh sít sao giữa nhiều CLB, biến từng hố đấu thành một cuộc so tài đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

Chính sự bám đuổi quyết liệt ấy đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho mùa giải năm nay. Mỗi cú đánh, mỗi điểm số đều có thể làm thay đổi cục diện, và không CLB nào dễ dàng từ bỏ cơ hội của mình. Đằng sau những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực bền bỉ cùng quyết tâm thi đấu hết mình của từng thành viên, tất cả vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào của CLB.

Vượt qua những màn cạnh tranh quyết liệt đến những hố đấu cuối cùng, CLB Golf Khỉ Vàng xuất sắc giành ngôi vô địch bảng Nam, trong khi CLB Golf G80++ chinh phục thành công ngôi vị cao nhất tại bảng Nữ.

Khép lại cuộc đua đầy cảm xúc, những danh hiệu đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng hơn cả kết quả chung cuộc, giải đấu còn là nơi tinh thần thể thao được lan tỏa, tình đoàn kết giữa các CLB được vun đắp và những dấu ấn đáng nhớ được tạo nên qua từng vòng đấu.