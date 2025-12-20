Trước khi bước vào SEA Games 33, mục tiêu mà Madam Pang - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - đặt ra cho bóng đá Thái Lan là giành "cú ăn bốn", bao gồm HCV ở cả 4 nội dung: bóng đá nữ, bóng đá nam, futsal nữ và futsal nam. Tuy nhiên, cuối cùng đoàn thể thao nước chủ nhà đã trắng tay toàn tập ở các nội dung này.

Giấc mơ "cú ăn bốn" của Madam Pang đã không thành hiện thực

Nội dung đầu tiên gây thất vọng là bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Thái Lan có bảng đấu thuận lợi tại vòng bảng và dẫn trước Philippines trong trận bán kết. Nhưng họ bị gỡ hòa ở những phút cuối trận bán kết và thất bại trong loạt đá luân lưu 11m.

Tiếp đến là cú sốc tại nội dung futsal nữ. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều bất ngờ để thua trước Indonesia tại vòng bán kết. Để rồi, tấm HCV futsal nữ thuộc về tuyển Việt Nam.

Tại trận chung kết bóng đá nam, đội chủ nhà thậm chí dẫn trước 2-0 chỉ sau 31 phút trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai và hiệp phụ để thắng ngược 3-2. U22 Thái Lan ngậm ngùi nhận HCB và chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Niềm hi vọng cuối cùng dồn vào futsal nam. Với lợi thế điểm số, đội tuyển futsal nam Thái Lan chỉ cần hòa với Indonesia ở lượt đấu cuối là chắc chắn giữ vững ngôi đầu bảng và giành HCV. Nhưng không những để thua, Voi chiến còn thua với tỉ số đậm lên tới 1-6. Và lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, tấm HCV futsal nam tuột khỏi tay tuyển Thái Lan và thuộc về tuyển Indonesia.

Thành tích đáng buồn của các đội tuyển tại SEA Games 33 càng khiến cho nhiệm kỳ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan của Madam Pang trở nên khó khăn. Trước đó, nữ doanh nhân này đã phải vất vả đương đầu với vụ việc liên đoàn thua kiện và bị buộc phải đền bù cho đối tác số tiền lên tới 360 triệu baht (hơn 300 tỷ đồng).