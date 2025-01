Giá tăng vọt, VFF cảnh báo CĐV về vé chung kết ASEAN Cup 2024

“Chúng tôi được cơ quan an ninh thông báo xuất hiện đường dây làm vé giả. CĐV cần hết sức thận trọng khi mua vé trên thị trường chợ đen vì có thể mất tiền nhưng không được vào sân”-một quan chức VFF cho biết.

Để chuẩn bị, bộ phận chuyên môn VFF trong những ngày qua đã họp lên kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trước trận đấu. Vé giả được thông báo là “giống như thật” nhưng khi qua cửa an ninh sẽ không thể quét mã QR.

Sức nóng của ASEAN Cup 2024 đã tăng nhiệt sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng. Ở trận bán kết trên sân nhà Việt Trì, vé xem bị đội giá lên 4-5 lần. Trước trận chung kết lượt đi ngày 2/1 tới, giá vé cũng bị “thổi” lên nhiều lần trên thị trường chợ đen. Một cặp vé mệnh giá 1 triệu đồng được “hét giá” từ 5-10 triệu đồng tuỳ vị trí.

Ở vòng bảng và bán kết, VFF thực hiện bán vé trực tiếp tại quầy đặt ở Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Tuy nhiên do xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để mua, vé trận chung kết chỉ được bán qua kênh online. Dù vậy do sức chứa sân Việt Trì chỉ 20.000 chỗ, bằng 1/2 so với sân vận động Mỹ Đình, nhu số lượng vé không đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ.