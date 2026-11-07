Giá như Ronaldo dừng lại sớm hơn thì mọi thứ sẽ không dở dang thế này!

Lời chia tay muộn màng và nhiều tiếc của Cristiano Ronaldo.

Khi Cristiano Ronaldo chính thức khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau trận đấu với Xứ Wales vào tháng 9/2026, thế giới bóng đá đã dành cho anh những lời tri ân trang trọng nhất. Với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng — những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá quốc tế. Di sản của siêu sao sinh năm 1985 là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, đằng sau màn chia tay đầy cảm xúc ấy là một nốt trầm tiếc nuối: giá như lời từ giã được đưa ra sớm hơn, hình ảnh của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia có lẽ đã trọn vẹn hơn.

Ronaldo từ giã đội tuyển ở tuổi 41 (Ảnh: Getty)

Thực tế, trước khi đưa ra quyết định dừng lại, Ronaldo và bóng đá Bồ Đào Nha phải đối mặt với nhiều căng thẳng trong giai đoạn cuối hành trình. Nhìn lại những giải đấu lớn gần đây, dấu ấn tuổi tác đã đè nặng lên từng bước chạy của chân sút huyền thoại. Những cú bứt phá tốc độ xé nát hàng thủ đối phương hay khả năng chọn vị trí nhạy bén từng làm nên thương hiệu CR7 dần thay thế bằng sự hụt hơi và bất lực trước các hậu vệ trẻ trung, sung sức.

Nhà báo thể thao danh tiếng Jonathan Wilson trên tờ The Guardian từng nhận định rằng, việc huấn luyện viên phải liên tục xây dựng hệ thống chiến thuật xoay quanh một tiền đạo 40 tuổi đã vô hình trung cản trở đà phát triển của Bồ Đào Nha. Đội tuyển của họ sở hữu một thế hệ tài năng trẻ dồi dào, tràn đầy năng lượng và phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại đòi hỏi khả năng gây áp lực (pressing) liên tục. Thế nhưng, vị thế quá lớn của Ronaldo khiến lối chơi của toàn đội đôi khi bị gượng ép, thiếu linh hoạt và dễ bị đối phương bắt bài.

Nhiều chuyên gia từng lên tiếng về thể lực, phong độ của Ronaldo (Ảnh: Getty)

Hình ảnh của Ronaldo trong những năm tháng cuối cùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia để lại nhiều tranh cãi. Khán giả đến sân, các CĐV khoác trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại nhiều khi không còn kỳ vọng vào một màn trình diễn đỉnh cao về mặt chuyên môn. Họ đến để chiêm ngưỡng một biểu tượng sống, để hòa mình vào khoảnh khắc ăn mừng "Siuuuu" quen thuộc hơn là chứng kiến một trung phong thực thụ định đoạt trận đấu.

Đỉnh điểm của sự thất vọng không chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng thay đồ. Việc liên tục phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị hoặc bị thay ra sớm đã dẫn đến những phản ứng gay gắt giữa Ronaldo và HLV. Những cuộc tranh cãi công khai cùng làn sóng truyền thông tiêu cực đã biến vị thế của anh trở thành một bài toán khó giải.

Giá như Ronaldo dừng lại sớm hơn

Giá như Cristiano Ronaldo chọn thời điểm dừng lại sớm hơn, ngay sau EURO 2024 hay Nations League 2025 - di sản của anh có lẽ đã trọn vẹn hơn rất nhiều. Anh sẽ chia tay tuyển Bồ Đào Nha trong thế ngẩng cao đầu với tư cách một nhà vô địch, giữ nguyên hình ảnh đỉnh cao thay vì để lại ký ức về những bước chạy mệt mỏi và những ồn ào bên ngoài đường biên. Quan trọng hơn, một lời chia tay đúng lúc sẽ mở đường cho thế hệ kế cận chủ động tiếp quản vị trí, giúp đội tuyển quốc gia xây dựng một tập thể linh hoạt và gắn kết trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cái kết còn dở dang của Ronaldo (Ảnh: Getty)

Sự dở dang ấy lại kéo dài đến tận những phút cuối cùng. Ngay cả khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) lên kế hoạch tổ chức một trận đấu tri ân trang trọng để tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của anh, Ronaldo được cho là đã thẳng thừng từ chối tham dự nếu HLV Jorge Jesus còn nắm quyền chỉ đạo.

Dẫu vậy, suy cho cùng sự nghiệp của Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha là một thiên tiểu thuyết vĩ đại, từ giọt nước mắt nuối tiếc tại EURO 2004 đến vinh quang chói lọi với chức vô địch EURO 2016 và các danh hiệu UEFA Nations League (2018/19, 2024/25). Việc anh quyết định dừng lại ở tuổi 41 dù muộn màng, nhưng vẫn là điểm kết cần thiết để khép lại một kỷ nguyên rực rỡ, đồng thời cởi bỏ áp lực cho thế hệ kế cận tiếp bước trên chặng đường phía trước.