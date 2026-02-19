Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có những giây phút nghỉ ngơi quý giá và ấm áp bên gia đình. Dù lịch trình thi đấu bận rộn, "người nhện" của tuyển Việt Nam vẫn kịp tận hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền bên gia đình.

Tết Bính Ngọ 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng Văn Lâm khi đây là năm đầu tiên gia đình nhỏ có thêm thành viên mới - bé Gấu (Đặng Lâm Minh). Cậu quý tử vừa tròn một tuổi chính là "trạm sạc năng lượng" giúp nam thủ môn xua tan mọi mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng. Trong bộ ảnh khai xuân, bé Gấu chiếm trọn "spotlight" khi diện áo dài truyền thống, lẫm chẫm nhận lì xì từ ông bà nội ngoại.

Đáng chú ý, ngay trong những ngày đầu năm, đại gia đình Đặng Văn Lâm đã có chuyến du xuân đầy ý nghĩa tại Địa đạo Củ Chi. Chuyến đi này không chỉ là dịp để thư giãn mà còn là cơ hội để bố mẹ Văn Lâm, ông Đặng Văn Sơn và bà Olga Zhukova, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và mảnh đất nơi con dâu mình sinh ra và lớn lên.

Gia đình Văn Lâm cùng đi tham quan Địa đạo Củ Chi

Mối quan hệ thân thiết giữa nàng WAG Yến Xuân và mẹ chồng người Nga cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ qua những khoảnh khắc hai mẹ con cùng chụp ảnh kỷ niệm, rạng rỡ giữa không gian xanh mát của vùng đất thép.

Yến Xuân và mẹ chồng

Yến Xuân khoe ảnh gia đình đi tham quan ngày Tết

Dù kỳ nghỉ Tết khép lại khá sớm khi Văn Lâm phải hội quân trở lại vào chiều mồng 3 Tết để chuẩn bị cho các mục tiêu cùng CLB Ninh Bình, nhưng sự tiếp sức từ gia đình chắc chắn sẽ là động lực lớn để anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2026.

Ảnh: FBNV