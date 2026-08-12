Gia đình Beckham đã bất hòa nhiều năm, một khoảnh khắc của Victoria là giọt nước tràn ly làm bùng nổ mâu thuẫn

Từ một gia đình được xem là hình mẫu của làng giải trí đến cuộc chiến kéo dài với Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, nhà Beckham được cho là đã trải qua nhiều năm rạn nứt.

Mâu thuẫn giữa David Beckham, Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn không phải câu chuyện mới. Nhưng những tiết lộ mới được công bố đang cho thấy cuộc chiến trong gia đình nổi tiếng này có thể bắt nguồn từ nhiều năm trước, với những bất đồng liên quan đến Nicola Peltz, quyền sử dụng tên Beckham và cả cách gia đình xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Đáng chú ý, câu chuyện hiện tại khiến nhiều người nhớ lại chính những gì David từng nói về cha mình vào năm 2008. Khi ấy, cựu danh thủ từng chia sẻ rằng ông không muốn những mâu thuẫn giữa mình và cha, Ted Beckham, lặp lại với các con. Thế nhưng gần hai thập kỷ sau, David lại đang đứng giữa một cuộc rạn nứt nghiêm trọng với chính con trai cả.

Một khoảnh khắc tưởng như chỉ là chuyện nhỏ trên sàn nhảy của Victoria tại đám cưới Brooklyn Beckham và Nicola Peltz ở Palm Beach năm 2022 có thể đã trở thành “lời tuyên chiến” châm ngòi cho cuộc rạn nứt kéo dài nhiều năm giữa hai gia đình. Đó là nhận định đáng chú ý của Alison Boshoff, tác giả cuốn sách Brand Beckham đang gây sốt.

Vợ chồng Beckham mâu thuẫn sâu sắc với vợ chồng con cả - Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty)

Từ mối tình của Brooklyn đến những dấu hiệu bất hòa đầu tiên

Brooklyn gặp Nicola Peltz tại một bữa tiệc Halloween ở Hollywood năm 2019. Chỉ khoảng 8 tháng sau, cặp đôi đã đính hôn. Ban đầu, Victoria được cho là khá lạc quan về mối quan hệ này. Nhà thiết kế từng kỳ vọng Nicola - một người quyết đoán và có định hướng sự nghiệp rõ ràng - có thể giúp Brooklyn trưởng thành hơn.

Nicola cũng từng thể hiện sự hòa hợp với gia đình Beckham. Trong bộ ảnh đính hôn, cô diện một thiết kế của Victoria Beckham và bức ảnh còn do Harper Beckham chụp. Những lời chúc mừng từ gia đình Beckham khi ấy trông khá chân thành.

Ảnh: Vogue

Nhưng đến năm 2021, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Tại Met Gala ở New York, Nicola diện trang phục Valentino thay vì thiết kế của Victoria. Sau đó, khi Brooklyn và Nicola xuất hiện tại các sự kiện thời trang ở Paris, những bài đăng của họ về Givenchy hay Valentino cũng không nhận được lượt thích từ David và Victoria.

Đến khi cặp đôi xuất hiện trên bìa Vogue Hong Kong, David và Victoria chỉ tương tác với phiên bản bìa có riêng Brooklyn, trong khi hình ảnh có cả Nicola lại không được họ "like". Nhìn lại, đây được cho là thời điểm nhà Beckham bắt đầu thể hiện sự lạnh nhạt rõ rệt với con dâu tương lai.

Cuộc chiến về cái tên Beckham

Một trong những mâu thuẫn nghiêm trọng nhất được cho là liên quan tới quyền sử dụng tên của Brooklyn. Năm 2018, khi mới 19 tuổi, Brooklyn từng gần đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 3 triệu bảng với BoohooMAN để phát triển một dòng sản phẩm mang tên mình. Tuy nhiên, Victoria đã tham gia quá trình đàm phán và cuối cùng không đồng ý để Brooklyn sử dụng họ Beckham cho sản phẩm. Thỏa thuận vì thế đổ bể.

Vài năm sau, vấn đề một lần nữa trở thành tâm điểm. Năm 2022, David Beckham ký thỏa thuận với Authentic Brands Group, bán 55% cổ phần trong DB Ventures với giá khoảng 269 triệu USD. Trước đó, công ty của gia đình Beckham đã đăng ký thương hiệu liên quan tới tên của các con. Khi thỏa thuận mới được thực hiện, Brooklyn và Romeo được yêu cầu ký một thỏa thuận cho phép các bên cùng sử dụng những thương hiệu liên quan.

Ảnh: IGNV

Theo nguồn tin phía Beckham, thỏa thuận nhằm bảo vệ tên của các con khỏi việc bị bên khác sử dụng. Victoria và Romeo ký, nhưng Brooklyn từ chối. Phía Brooklyn lại nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác. Theo lời kể sau này của anh, bố mẹ đã gây áp lực để anh ký trước đám cưới với Nicola.

Brooklyn cáo buộc rằng việc từ chối ký khiến mối quan hệ giữa anh và bố mẹ thay đổi đáng kể. Phía Beckham phủ nhận việc gây áp lực với con trai, đồng thời khẳng định thỏa thuận không khiến Brooklyn chịu thiệt hại tài chính.

Đám cưới đáng lẽ là ngày vui nhưng lại trở thành bước ngoặt

Đám cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022 được cho là thời điểm mối quan hệ hai bên thực sự rơi vào khủng hoảng. Theo những tiết lộ trong cuốn sách, Brooklyn và Nicola bước vào lễ cưới trong bối cảnh hai bên gia đình đã có những bất đồng nghiêm trọng.

Sau đó, Nicola công khai phủ nhận tin đồn "mâu thuẫn" với nhà Beckham, nhưng đồng thời thừa nhận rằng không gia đình nào hoàn hảo. Brooklyn cũng tuyên bố vợ mình là ưu tiên số một và khẳng định hai người luôn ủng hộ nhau. Phát biểu này được xem là dấu hiệu cho thấy Brooklyn đã đứng hẳn về phía Nicola trong những bất đồng với gia đình. Còn David Beckham đã đặc biệt tức giận vì những vấn đề riêng tư của gia đình bị đưa ra trước công chúng.

Ảnh: IGNV

Brooklyn và Nicola tổ chức đám cưới lần hai, không mời nhà Beckham

Đến giữa năm 2025, căng thẳng tiếp tục leo thang. Brooklyn và Nicola tổ chức một đám cưới thứ hai bởi họ cảm thấy những ký ức về hôn lễ năm 2022 đã bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn gia đình.

Cả hai muốn tạo ra những kỷ niệm mới, thay thế cảm giác lo lắng và khó xử bằng một ngày vui đúng nghĩa. Ngày 2/8/2025, sự kiện được tổ chức tại khuôn viên gia đình Peltz ở Bedford, New York. Khoảng 200 người bạn được mời. Điều đáng chú ý là không có thành viên nào của gia đình Beckham xuất hiện.

Ảnh: IGNV

Bài đăng 6 trang của Brooklyn khiến mâu thuẫn bùng nổ

Đỉnh điểm của cuộc chiến là bài đăng dài 6 trang mà Brooklyn chia sẻ trên Instagram hồi đầu năm nay. Trong đó, anh công khai cáo buộc gia đình có những mối quan hệ "giả tạo" và cho rằng một số thành viên nhà Beckham từng nói với anh trước đám cưới rằng Nicola "không phải máu mủ" và "không phải gia đình".

Phía Brooklyn và Nicola cũng tin rằng truyền thông đã liên tục xuất hiện những bài viết tiêu cực nhằm vào cặp đôi. Một nguồn tin thân cận với họ cáo buộc phe Beckham đã tìm cách đưa những thông tin bất lợi về Nicola lên truyền thông, thậm chí mô tả cô bằng những từ ngữ rất nặng nề. Tuy nhiên, đây là cáo buộc từ nguồn tin phía Brooklyn và Nicola, không phải sự xác nhận độc lập về việc David hay Victoria trực tiếp chỉ đạo các bài viết này.

Từ "gia đình hoàn hảo" đến bài kiểm tra lớn nhất của Brand Beckham

Trong nhiều năm, David và Victoria xây dựng hình ảnh một gia đình Beckham đoàn kết, với các con luôn xuất hiện bên bố mẹ trong những dịp đặc biệt. Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều là một phần quan trọng của hình ảnh đó.

Nhưng cuộc chiến với Brooklyn lại trở thành phép thử lớn nhất đối với thương hiệu gia đình Beckham. Dù vậy, cuộc khủng hoảng cũng khiến David và Victoria trở nên gắn bó hơn. Đồng thời, công chúng cũng được cho là nhìn David và Victoria khác trước. Từ một cặp đôi nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và hoàn hảo, họ dần được nhìn nhận như những bậc cha mẹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng gia đình thực sự.

Ảnh: IGNV

Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là khoảng cách giữa Brooklyn và bố mẹ anh hiện chưa được hàn gắn. Nicola không ngăn Brooklyn gặp David và Victoria nếu anh muốn. Nhưng bản thân Brooklyn vẫn rất đau lòng vì sự đổ vỡ với gia đình.

Cuộc chiến Beckham - Peltz vì thế vẫn chưa có hồi kết. Và nghịch lý lớn nhất là gia đình từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết giờ lại đang phải đối mặt với vết nứt sâu sắc nhất ngay trong chính nội bộ của mình.

Tú Tú.