Ghi mưa bàn thắng, đội bóng Đông Nam Á tạo khoảng cách 19 bàn với tuyển Trung Quốc

Sau chiến thắng 14-0 trước U23 Quần đảo Bắc Mariana trong trận ra quân, U23 Australia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở lượt thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026. Đội bóng đến từ LĐBĐ Đông Nam Á thi đấu áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Timor Leste.

Vẫn với lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, U23 Australia ghi 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Thể hình và tốc độ vượt trội giúp đội bóng xứ chuột túi không quá khó khăn để bẻ gãy hàng thủ đối phương.

Trong hiệp hai, U23 Australia chủ động giảm nhịp độ trận đấu những vẫn có thêm 3 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỉ số cách biệt 6-0. Đội bóng xứ chuột túi tạm thời dẫn đầu bảng D vòng loại U23 châu Á 2026 với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hiệu số +20.

U23 Australia (áo vàng-xanh) hoàn toàn vượt trội so với U23 Timor Leste

Không chỉ tạo ra khoảng cách 3 điểm, U23 Australia hiện tại còn hơn đội nhì bảng U23 Trung Quốc tới 18 điểm hiệu số bàn thắng bại. Đây là áp lực lớn đối với U23 Trung Quốc trước trận đấu với U23 Quần đảo Bắc Mariana.

Nếu không thắng được U23 Quần đảo Bắc Mariana cách biệt ít nhất 19 bàn, U23 Trung Quốc sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng D. Bởi khi ấy, đội bóng xứ tỷ dân sẽ buộc phải thắng U23 Australia trong lượt đấu cuối nếu muốn vượt lên. Những với những gì hàng công U23 Trung Quốc từng thể hiện ở trận ra quân (chỉ thắng Timor Leste 2-1), khả năng họ có thể san lấp khoảng cách với U23 Australia là không cao.

U23 Trung Quốc khó san bằng cách biệt về hiệu số bàn thắng bại với U23 Australia

Điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026 quy định chỉ có đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK. Đội nhì bảng sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Chỉ 4 trong 11 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành được tấm vé vớt.