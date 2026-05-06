Ghi liền 7 bàn sau 4 trận, Đình Bắc được VPF vinh danh bằng giải thưởng ở V.League

Theo đó, Đình Bắc đã giành được giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4” nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng. Trong 4 trận đấu từ vòng 17 đến 20, chân sút này đã có tới 7 pha lập công, qua đó chen chân vào top những chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải này.

Đáng nói, trong 16 vòng đấu trước đó, Đình Bắc chưa có được pha lập công nào. Nhưng kể khi V.League trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 3, tiền đạo này đã chơi bùng nổ. Bắt đầu bằng cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng, Đình Bắc liên tiếp lập công khi CLB CAHN gặp PVF-CAND, CLB CA TP.HCM rồi SLNA.

Đình Bắc đang có phong độ cực cao.

Chính phong độ cao của Đình Bắc đã góp phần giúp CLB CAHN có được thành tích thắng 3, hòa 1 trong tháng 4, củng cố ngôi đầu bảng để hướng tới chức vô địch. Bởi vậy, cũng không bất ngờ khi giải thưởng “CLB xuất sắc nhất tháng 4” cũng thuộc về CLB CAHN, còn HLV Polking của đội bóng này được ban tổ chức bầu chọn là “HLV xuất sắc nhất tháng 4”.

BTC Giải sẽ tổ chức Lễ trao các giải thưởng bình chọn tháng 4 cho CLB Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trước khi diễn ra trận đấu giữa hai đội ở vòng 22 vào ngày 10/5/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Ngoài 3 giải thưởng của CLB CAHN, còn có giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng 4" thuộc cầu thủ Giáp Tuấn Dương của CLB Nam Định. Bàn thắng của Giáp Tuấn Dương được ghi ở phút 67 trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Nam Định ở vòng 20.