Ghi bàn chớp nhoáng, đội bóng Đông Nam Á chính thức giành vé dự World Cup

Đội tuyển nữ Philippines là đại diện cuối cùng của khu vực Đông Nam Á tại Asian Cup nữ 2026. Sau khi để thua trong trận tứ kết trước Nhật Bản, tuyển Philippines bước vào trận play-off tranh vé World Cup nữ 2027 gặp Uzbekistan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Philippines đã tràn lên tấn công mạnh mẽ. Đại diện Đông Nam Á liên tục tung ra những pha dứt điểm hướng về khung thành đối phương. Thống kê trong hiệp một cho thấy tuyển Philippines có 9 pha dứt điểm trong khi phía Uzbekistan chỉ có 3 lần. Đáng tiếc, sự thiếu chính xác của các chân sút khiến tuyển Philippines không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên.

Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt trong những phút đầu hiệp hai. Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên, tuyển Philippines tìm được bàn thắng mở tỉ số. Jael-Marie Guy từ cánh phải tạt bóng hướng về phía cột dọc xa. Angela Beard băng lên thần tốc để dứt điểm chân trái đẹp mắt, đưa Philippines dẫn 1-0.

Tới phút 52, cách biệt được nhân đôi. Vẫn là Jael-Marie Guy với tình huống tạt bóng chính xác từ cánh phải, Jaclyn Sawicki đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Uzbekistan phải bất lực.

Đội tuyển nữ Philippines bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai

Nắm lợi thế lớn, tuyển Philippines chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi chắc chắn hơn. Dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình vượt trội của đại diện Đông Nam Á khiến cho Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn. Dù rất nỗ lực, các chân sút Uzbekistan vẫn không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành Philippines.

2-0 nghiêng về Philippines là tỉ số cuối cùng. Với kết quả này, đội tuyển nữ Philippines đã chính thức giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027. Đây sẽ là lần thứ hai họ góp mặt tại World Cup nữ. Trong khi đó, tuyển Uzbekistan sẽ phải tìm kiếm tấm vé vớt thông qua vòng play-off liên lục địa diễn ra tháng 2/2027.

Kết quả: Philippines 2-0 Uzbekistan

Bàn thắng: Angela Beard 47', Jaclyn Sawicki 52'

Đội hình ra sân

Philippines: O.McDaniel, Guillou, Jael Guy, Hali Long, Cowart, Sofia Wunsch, Sawicki, Angela Beard, Eggesvik, Frilles, C.McDaniel

Uzbekistan: Jonimqulova, Zoirova, Oraniyazova, Shoyimova, Khikmatova, Amirova, Mamatkarimova, Kudratova, Khabibullaeva, Asadova, Karachik