Ghi 45 điểm hạ Thái Lan, Bích Tuyền nhận 2 danh hiệu

Sau khi giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025, Nguyễn Thị Bích Tuyền giành cú đúp danh hiệu cá nhân của giải đấu. Vận động viên sinh năm 2000 là MVP (vận động viên xuất sắc nhất - Most Valuable Player) và đối chuyền xuất sắc nhất.

Phong độ xuất sắc trong trận đấu tranh ngôi vô địch chứng minh Bích Tuyền hoàn toàn xứng đáng với 2 danh hiệu này. Theo thống kê của ban tổ chức, Bích Tuyền ghi 45 điểm trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, trong đó có 42 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng.

Bích Tuyền giành giải VĐV xuất sắc nhất và đối chuyền xuất sắc nhất chặng 2 của SEA V.League 2025 - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Vi Thị Như Quỳnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất cùng Chatchu-on Moksri (Thái Lan). Trong khi đó, Trần Thị Bích Thủy được vinh danh ở hạng mục Phụ công xuất sắc nhất cùng Wimonrat Thanapan (Thái Lan). Các giải còn lại thuộc về Pornpun Guedpard (Chuyền hai xuất sắc nhất – Thái Lan) và Ylizyeth Justine Jazareno (Libero xuất sắc nhất – Philippines).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA V.League sau chiến thắng kịch tính 3-2 vào tối 10/8, chấm dứt chuỗi thống trị của đội tuyển Thái Lan ở sân chơi này.

Trong trận quyết định gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt, thua 17-25 ở set 1 và để đối thủ thắng 26-24 ở set 2 dù từng dẫn 5 điểm. Sang set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh nhân sự, đưa Vi Thị Như Quỳnh vào thay Nguyễn Thị Uyên, giúp lối đánh đa dạng hơn. Đội chủ nhà thắng 25-22 rồi tiếp tục thắng 25-21 ở set 4.

Set 5 diễn ra nghẹt thở khi Việt Nam dẫn trước nhưng Thái Lan gỡ 14-14. Ở thời khắc quyết định, Bích Tuyền tung cú đập uy lực ghi điểm ấn định chiến thắng 16-14, hoàn tất màn ngược dòng 3-2. Sau hơn 25 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới lần đầu tiên thắng Thái Lan.