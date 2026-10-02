Ghi 4 bàn trước Pakistan, Việt Nam vẫn đầy mối lo khi đấu Malaysia tranh hạng ba Đông Nam Á

Thắng Pakistan 4-2, Việt Nam giành quyền tranh hạng ba nhưng màn trình diễn tại Gelora Bung Karno vẫn để lại nhiều dấu hỏi trước cuộc đối đầu Malaysia.

Bị dẫn trước, Việt Nam ngược dòng bằng một hiệp hai bùng nổ

Trên sân Gelora Bung Karno chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Pakistan trong tâm thế buộc phải có điểm để giữ vị trí thứ hai bảng B và giành quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn cơ hội vào chung kết, nhưng trận đấu với Pakistan vẫn mang ý nghĩa quan trọng về cả kết quả lẫn tinh thần.

HLV Kim Sang-sik đưa Hoàng Đức trở lại đội hình xuất phát và sử dụng Williams Minh Hoàng trên hàng công. Đình Bắc được cất trên băng ghế dự bị, trong khi Patrik Lê Giang tiếp tục đứng trong khung thành. Cách bố trí này cho thấy Việt Nam muốn kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm bóng và tổ chức của tuyến giữa, đồng thời tìm kiếm những phương án mới trên hàng công.

Tuy nhiên, hiệp một lại diễn ra không theo kịch bản mà Việt Nam mong muốn.

Pakistan nhập cuộc khá chủ động, pressing quyết liệt và không ngần ngại đẩy đội hình lên gây sức ép. Ngay phút thứ 5, Shayak Dost đã có pha đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc. Việt Nam sau đó dần kiểm soát bóng, nhưng những pha phối hợp cuối cùng thiếu độ chính xác. Hai Long từng có cơ hội trong vòng cấm ở phút 17, trong khi Hoàng Hên cũng thử sức bằng cú sút từ sát mép vòng cấm.

Bước ngoặt đến ở phút 31. Cơ hội quá bất ngờ đến với Mohib Ullah. Một loạt tình huống chuyền bóng thiếu chính xác và phòng ngự rời rạc của tuyển Việt Nam phải trả giá.

Mohib Ullah giúp Pakistan vượt lên dẫn trước.

Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, Việt Nam lập tức tăng tốc. Hoàng Đức thử vận may bằng một cú sút xa, trước khi tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất cuối hiệp một. Phút 45+3, đội trưởng Việt Nam chọc khe xé toang hàng thủ Pakistan, Williams Minh Hoàng thoát xuống, vượt qua thủ môn nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống khung thành đã rộng mở. Việt Nam bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1, dù đã tạo ra những cơ hội đủ để ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh. Đình Bắc và Phan Tuấn Tài được tung vào sân thay Tài Lộc và Quang Vinh. Sự thay đổi này nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Phút 50, Tuấn Tài tung đường chọc khe cho Hai Long phá bẫy việt vị. Tiền đạo Việt Nam khống chế, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm bằng chân phải, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng không chỉ giải tỏa sức ép mà còn mở ra một hiệp hai hoàn toàn khác cho đội tuyển Việt Nam.

Chỉ 7 phút sau, Việt Nam vượt lên. Đình Bắc nhận đường chuyền vượt tuyến, xử lý khéo léo ở sát vòng cấm rồi trả bóng ngược trở lại tuyến hai. Hoàng Đức băng lên đúng thời điểm và tung cú dứt điểm mạnh, không cho thủ môn Pakistan cơ hội cản phá. Từ thế bị dẫn trước, Việt Nam đã dẫn ngược 2-1.

Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 79. Phan Tuấn Tài chuyền bóng vượt tuyến, Đình Bắc thoát xuống phía sau hàng thủ Pakistan rồi bình tĩnh đánh bại thủ môn đối phương trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1. Đây là một trong những tình huống cho thấy sự khác biệt về tốc độ và khả năng xử lý của tiền đạo Việt Nam sau khi được tung vào sân.

Hoàng Đức ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

Nhưng Việt Nam vẫn chưa thể kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng.

Phút 88, Ali Khan tung cú sút khiến bóng đập chân Kaleem Ulah đổi hướng. Patrik Lê Giang đã lỡ trớn và không thể cứu thua, giúp Pakistan rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Khoảng cách chỉ còn một bàn khiến những phút cuối trở nên căng thẳng, nhất là khi Việt Nam trước đó đã nhiều lần để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Đúng lúc ấy, Williams Minh Hoàng lên tiếng. Phút 90+1, Đình Bắc chọc khe để Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo này bình tĩnh dứt điểm, đánh bại thủ môn Pakistan và ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Minh Hoàng cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu, còn Đình Bắc khép lại một màn trình diễn nổi bật với một bàn thắng và hai đường kiến tạo.

4 bàn thắng không che hết những vấn đề của Việt Nam

Nhìn vào tỷ số, Việt Nam có thể hài lòng. Ghi 4 bàn sau khi chỉ có đúng 1 bàn trong hai trận đầu tiên là sự cải thiện đáng kể về khả năng tấn công. Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt ghi dấu ấn, trong khi Phan Tuấn Tài cũng đóng vai trò quan trọng với hai đường chuyền mở ra cơ hội lập công.

Đặc biệt, Đình Bắc cho thấy anh vẫn là một trong những nhân tố có khả năng tạo khác biệt của Việt Nam. Việc tiền đạo này chỉ vào sân từ đầu hiệp hai nhưng trực tiếp tham gia vào ba bàn thắng cho thấy tốc độ, khả năng đột phá và những pha xử lý ở khu vực 1/3 cuối sân của anh có thể tạo ra nhiều phương án hơn cho đội tuyển.

Hoàng Đức cũng có màn trở lại đáng chú ý. Sau khi vắng mặt ở trận gặp Thái Lan, tiền vệ này đá chính, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và có một số đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm. Sự hiện diện của Hoàng Đức giúp tuyến giữa Việt Nam có thêm khả năng giữ bóng và đưa bóng lên phía trước.

Tuy nhiên, 4 bàn thắng cũng không thể xóa đi thực tế rằng Việt Nam đã để Pakistan ghi tới 2 bàn.

Hàng công bùng nổ trong hiệp 2 với 4 bàn nhưng hàng thủ là mối lo của ĐT Việt Nam.

Bàn mở tỷ số của Pakistan xuất phát từ những sai sót rất đáng tránh. Hai Long mất bóng, Hoàng Hên và Ngọc Bảo không phối hợp tốt, còn khoảng trống phía sau hàng thủ bị khai thác quá dễ dàng. Đến cuối trận, bàn thua thứ hai lại đến từ một tình huống bóng đổi hướng, nhưng trước đó Việt Nam đã phải đối mặt với không ít pha lên bóng nguy hiểm. Patrik Lê Giang cũng có ít nhất một tình huống cứu thua quan trọng trước Abdul Shahzad.

Đáng chú ý hơn, Việt Nam tiếp tục gặp vấn đề về nhân sự. Hoàng Hên phải rời sân vì chấn thương ở phút 55, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể thi đấu tiếp từ phút 78. Trước một giải đấu có mật độ thi đấu dày và đội hình vốn đã chịu nhiều tổn thất, những chấn thương này chắc chắn là điều HLV Kim Sang-sik không mong muốn.

Vì vậy, 4-2 trước Pakistan có thể xem là một trận đấu mà Việt Nam tìm lại được sự hiệu quả trên hàng công, nhưng chưa phải màn trình diễn đủ thuyết phục về tính ổn định. Đội tuyển có khả năng ghi bàn, có những cá nhân tạo đột biến, nhưng khả năng kiểm soát trận đấu và đặc biệt là sự chắc chắn trong phòng ngự vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Malaysia chờ sẵn và những mối lo không nhỏ

Chiến thắng trước Pakistan giúp Việt Nam giữ vị trí thứ hai bảng B và giành quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đối thủ đã được xác định là Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A sau khi Indonesia vượt qua họ nhờ số bàn thắng ghi được. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno.

Malaysia bước vào trận đấu này với một cú hích rất lớn về mặt tấn công. Ở lượt cuối bảng A, họ thắng Singapore tới 6-0. Bergson lập hat-trick, trong khi Manuel Hidalgo, Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah cũng để lại dấu ấn trong một trận đấu mà Malaysia liên tục gia tăng sức ép.

Điều đáng chú ý là Malaysia đã kết thúc vòng bảng với 7 điểm, 9 bàn thắng và không để thủng lưới. Họ chỉ đứng sau Indonesia do kém số bàn thắng ghi được, dù cùng có hiệu số +9.

Đó rõ ràng là thử thách khác hẳn Pakistan.

Gặp khó trước Pakistan thì tuyển Việt Nam sẽ còn khó khăn tới đâu khi đấu Malaysia?

Nếu Việt Nam tiếp tục để lộ những khoảng trống như trong trận đấu chiều nay, hàng công Malaysia có đủ khả năng khai thác. Đặc biệt, sau hai bàn thua trước Pakistan, hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik sẽ phải được tổ chức chặt chẽ hơn rất nhiều. Việt Nam cũng cần theo dõi sát tình hình chấn thương của Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh, bởi đây là hai vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành đội hình.

Mặt khác, trận tranh hạng ba cũng là cơ hội để Việt Nam kiểm chứng những nhân tố mới sau một vòng bảng nhiều biến động. Williams Minh Hoàng đã có bàn thắng, Đình Bắc tạo ra khác biệt, Hai Long ghi bàn, trong khi Hoàng Đức cho thấy giá trị khi trở lại. Nhưng Malaysia sẽ là bài kiểm tra khó hơn nhiều về khả năng duy trì cường độ và sự tập trung.

Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu sau trận thắng Pakistan. Nhưng nếu nhìn xa hơn 90 phút tại Gelora Bung Karno, chiến thắng 4-2 không chỉ mang đến niềm vui. Nó đồng thời nhắc lại một vấn đề: hàng công đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói, còn hàng thủ vẫn chưa mang đến cảm giác an toàn.

Và trước một Malaysia vừa ghi 6 bàn, những khoảng trống ấy chắc chắn không thể tiếp tục xuất hiện với tần suất như ở trận đấu hôm nay.