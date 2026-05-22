Ghi 2 bàn giúp Al Nassr vô địch, Ronaldo bật khóc

Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr đánh bại Damac 4-1 ở vòng đấu cuối cùng tại Saudi Pro League 2025. Chiến thắng trên sân nhà giúp Al Nassr lần đầu giành chức vô địch kể từ mùa giải 2018-2019. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo kể từ khi anh gia nhập đội bóng Saudi Arabia vào tháng 12/2022. Sau trận, siêu sao người Bồ Đào Nha rơi nước mắt, không giấu được sự xúc động.

Trước đó, ngày 12/5, Al Nassr từng đánh rơi lợi thế khi để Al Hilal gỡ hòa ở phút 90+9, khiến chức vô địch phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới được định đoạt. Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, Ronaldo tiếp tục trở thành điểm tựa của Al Nassr. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi cú đúp trong trận gặp Damac, giúp đội nhà kết thúc cơn khát danh hiệu bằng chiến thắng thuyết phục.

Ronaldo ăn mừng chiến thắng với chiếc cúp vô địch. (Nguồn: Reuters)

Ở trận đấu quyết định, Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn ở các phút 63 và 81, góp phần giúp Al Nassr thắng đậm với tỷ số 4-1. Bàn mở tỷ số của siêu sao người Bồ Đào Nha đến từ tình huống đá phạt hiểm hóc, trước khi anh hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành.

Ronaldo lập tức trở thành tâm điểm trận đấu. Sau màn ăn mừng quen thuộc, cầu thủ 41 tuổi bước chậm rãi về giữa sân và bật khóc, trong khi người hâm mộ hô vang tên anh từ trên khán đài.

Đội bóng của HLV Jorge Jesus khép lại mùa giải với 86 điểm, nhiều hơn Al Hilal đúng 2 điểm. Al Nassr cũng là đội có số trận thắng nhiều nhất (28 trận) và ghi nhiều bàn nhất giải (91 bàn thắng).

Ronaldo bật khóc sau màn ăn mừng quen thuộc.

Kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia, Ronaldo từng trải qua nhiều mùa giải không trọn vẹn cùng Al Nassr. Đội bóng này hai lần liên tiếp về nhì tại Saudi Pro League trước khi chỉ cán đích thứ ba ở mùa giải gần nhất. Tại AFC Champions League Elite và Siêu cúp Saudi Arabia, Al Nassr cũng không đạt được danh hiệu.

Vì vậy, chức vô địch lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo. Đây không chỉ là lần đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha có danh hiệu chính thức tại xứ lạc đà, mà còn được xem là cú hích tinh thần quan trọng trước khi anh bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Bên cạnh chức vô địch, những pha lập công còn giúp Cristiano Ronaldo tiến sát tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tiền đạo 41 tuổi hiện sở hữu 973 bàn thắng chính thức, đồng nghĩa với việc anh chỉ còn thiếu 27 pha lập công để chạm tới con số lịch sử này. Đồng thời, Ronaldo cũng đã cán mốc 102 bàn tại Saudi Pro League trong màu áo Al Nassr.