Ghế của “người đặc biệt” Mourinho lung lay dữ dội

Áp lực vốn đã đè nặng lên nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" bởi Benfica đã thua liên tiếp hai trận trước Braga và FC Porto tại giải quốc nội Bồ Đào Nha.

Đoàn quân dưới trướng chiến lược gia 62 tuổi hiện đang kém tới 10 điểm so với Porto, đội dẫn đầu Liga Portugal.

Vì thế, cứu cánh tốt nhất cho cựu HLV Man Utd là giúp Benfica có kết quả tốt ở đấu trường Champions League.

Tiếc rằng, mọi thứ đều chống lại "Người đặc biệt" khi Benfica thua chủ nhà Juventus 0-2 ở lượt 7 vòng bảng hôm 22-1 (giờ Hà Nội).

Tiền vệ Khephren Thuram mở tỉ số cho đội bóng Ý ở phút 55, trước khi Weston McKennie ấn định 34chiến thắng 2-0 ở phút 64.

Benfica (áo đỏ) đứng trước nguy cơ lớn phải dừng bước ngay vòng bảng Champions League khi để thua Juventus 0-2 hôm 22-1. Ảnh: Supersport

Chiến thắng trước đại diện Bồ Đào Nha giúp Juventus củng cố vị trí trong nhóm an toàn sau 7 lượt trận, nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng play-off.

Còn với Benfica, thất bại này nặng nề hơn nhiều so một trận thua đơn thuần. Sau lượt áp chót, họ mới chỉ có 6 điểm, đứng ngoài nhóm đủ điều kiện dự vòng play-off.

Thực tế này khiến nhà cầm quân từng 2 lần vô địch Champions League phải chịu sức ép lớn. Benfica dưới thời ông bị đánh giá thiếu ổn định, dễ sụp đổ trong các trận cầu then chốt và đặc biệt kém hiệu quả trong khâu ghi bàn ở Champions League.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng ban lãnh đạo Benfica chưa đưa ra quyết định tức thì, nhưng tương lai của Mourinho sẽ được xem xét nghiêm túc nếu đội bóng sớm dừng bước ở vòng bảng Champions League.

Juventus sẽ làm khách AS Monaco trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào tuần tới, trong khi Benfica cần một chiến thắng để còn cơ hội trụ lại giải đấu khi họ tiếp đón Real Madrid.

Benfica sẽ không bị quá nhiều điều ràng buộc nếu họ quyết định sa thải HLV Mourinho vào cuối mùa. Thực tế, hợp đồng đôi bên ký kết hồi tháng 9 năm ngoái "có điều khoản cho phép câu lạc bộ được quyền lựa chọn tiếp tục hợp tác với huấn luyện viên hay không vào cuối mùa", theo talkSPORT.

"Sự nghiệp huấn luyện của Mourinho khởi đầu tại Benfica vào năm 2000 và nếu bị sa thải thì đây cũng có thể là câu lạc bộ cuối cùng mà ông dẫn dắt" - bình luận viên bóng đá châu Âu Andy Brassell nhận định.

Vị trí của "Người đặc biệt" Mourinho tại Benfica đang lung lay dữ dội. Ảnh: Onefootball








