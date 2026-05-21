Georgina - vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhan sắc lộng lẫy chuẩn "nữ hoàng làng WAGs", là "hậu phương" được mong chờ nhất World Cup 2026

Chiều 20/5, nàng WAG Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của danh thủ Ronaldo - trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tung ra đoạn video đầy khí chất bước đi trên thảm đỏ một sự kiện đình đám. Người đẹp sinh năm 1994 diện bộ đầm ôm sát tông màu trung tính, tinh tế khoe trọn thân hình đồng hồ cát bốc lửa - "thương hiệu" đã làm nên tên tuổi của cô trong làng mẫu quốc tế. Lối trang điểm sắc sảo nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn kết hợp cùng bộ trang sức kim cương bản to xa xỉ càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, quyền lực của một ngôi sao hạng A.

Không còn gói gọn trong danh xưng "bạn gái Ronaldo", Georgina hiện tại là một biểu tượng thời trang và phong cách độc lập, sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân gốc Argentina luôn biết cách làm chủ sân khấu bằng những bước đi tự tin và thần thái sang chảnh không trộn lẫn. Sự hoàn hảo từ vóc dáng, gương mặt cho đến gu thời trang thảm đỏ của cô luôn nhận được "cơn mưa" lời khen từ các tạp chí lớn.

Sự tỏa sáng rực rỡ của Georgina càng khiến sức nóng của World Cup 2026 tăng lên hơn bao giờ hết. Khi siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức xác nhận việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay cùng ĐT Bồ Đào Nha, người hâm mộ đều hiểu rằng khán đài các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico chắc chắn sẽ có sự hiện diện của một "nữ hoàng làng WAGs" Georgina.

Người mẫu xinh đẹp luôn giữ thói quen xuất hiện trên khán đài cùng các con cổ vũ Ronaldo trong nhiều trận đấu lớn nhỏ, từ đấu trường World Cup đến giải vô địch tại Saudi Arabia. Với nhan sắc và đẳng cấp hiện tại, Georgina Rodríguez chắc chắn là cái tên đứng đầu trong dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) được săn đón và mong chờ nhất tại kỳ World Cup lần này.