Georgina - vợ Ronaldo lần đầu kể hết về đám cưới kín đáo khiến 750 triệu fan sửng sốt: Không ngăn được nước mắt, không trăng mật, dự định có thêm con

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã chọn một cách rất riêng để đánh dấu cột mốc 10 năm bên nhau.

Không lâu đài, không hàng trăm khách mời nổi tiếng, cũng chẳng có một hôn lễ xa hoa, cặp đôi Ronaldo và Georgina quyết định trao lời thề ngay trong phòng khách của gia đình tại Bồ Đào Nha, bên 5 người con và những người thân thiết nhất.

Con số 7 và ngày cưới đặc biệt

Như một nửa thế giới đều biết, con số may mắn của Cristiano Ronaldo là số 7. Năm ngày trước hôn lễ, Ronaldo và Georgina Rodríguez xuất hiện trong một cuộc gọi Zoom từ căn nhà mùa hè mới của họ tại Cascais, Bồ Đào Nha. Cặp đôi nhận bàn giao ngôi nhà vào tháng 7, tức tháng thứ 7 trong năm, trong khi công trình này cũng mất đúng 7 năm để hoàn thiện.

"Hoàn hảo. Tất cả những con số 7 đều là điềm lành", Georgina nói.

Thế nhưng, nếu số 7 là con số may mắn của Ronaldo thì ngày 11/8 lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác với cả hai. Họ quyết định tổ chức đám cưới vào đúng ngày đánh dấu 10 năm kể từ lần đầu gặp nhau tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Trước đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn về thời điểm hôn lễ, với đủ loại dự đoán về ngày cưới cũng như danh sách khách mời nổi tiếng, từ Rio Ferdinand đến Rihanna.

"Thật không thể tin được những gì bạn nghe được," Georgina cười khi nhắc đến những tin đồn ấy. Nhưng trái với hình dung về một đám cưới đình đám của hai ngôi sao có tổng cộng hơn 750 triệu người theo dõi Instagram, Ronaldo và Georgina lại chọn điều hoàn toàn ngược lại. Họ quyết định tổ chức hôn lễ ngay trong phòng khách của căn nhà, chỉ với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ảnh: Vogue

"Tôi muốn một điều gì đó thân mật"

Georgina cho biết: "Tương lai chúng tôi sẽ có một đám cưới lớn, để có thể ăn mừng cùng gia đình và bạn bè". Tuy nhiên, năm nay là một "năm điên rồ" với lịch trình công việc, các giải đấu cùng việc chăm sóc những đứa trẻ... Nên cô không muốn kỷ niệm 10 năm với Ronaldo trôi qua mà không được đánh dấu bằng một khoảnh khắc đặc biệt.

Điều thú vị là lựa chọn giản dị này hoàn toàn khác với giấc mơ đám cưới mà Georgina từng hình dung khi còn nhỏ. "Khi tôi còn là một cô bé, tôi mơ về một lâu đài lớn nhất, cỗ xe lớn nhất, chiếc váy dài nhất, một chiếc vương miện đầy kim cương". Nhưng sau nhiều năm sống trong thế giới của sự xa hoa, cô lại nhận ra điều mình thực sự muốn chính là một buổi lễ nhỏ, ở nhà, bên Ronaldo và các con.

"Và bây giờ tôi nói: không. Tôi muốn một điều gì đó thân mật, với người bạn đời và các con của mình, ở nhà. Bởi lâu đài, nhà cửa, đảo, ngựa, ô tô: chúng tôi đều có tất cả những thứ đó trong tầm tay mỗi ngày. Nhưng một điều gì đó thân mật - đó mới là thứ ý nghĩa đối với chúng tôi". Với một cặp đôi vốn đã quá quen với sự chú ý của công chúng, sự riêng tư có lẽ chính là thứ xa xỉ nhất.

Ảnh: Vogue

Vẫn phải có kim cương

Kín đáo không đồng nghĩa với việc Georgina phải nói lời tạm biệt với những món trang sức xa xỉ. Suốt một năm qua, người mẫu, vợ Ronaldo thường xuyên xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn kim cương cắt oval có kích thước cực lớn. Món trang sức nổi bật đến mức theo Vogue, nó thậm chí có thể trở thành tâm điểm của cả hôn lễ.

Trong ngày đặc biệt, Georgina còn đeo một chiếc vòng cổ Chopard Garden of Kalahari, với viên kim cương giác cắt brilliant 50 carat, độ tinh khiết D-flawless, làm trung tâm. Vì thế, dù hôn lễ được tổ chức trong không gian giản dị, dấu ấn xa hoa vẫn hiện diện theo cách rất riêng của Georgina.

Ảnh: Vogue

Ronaldo và Georgina cũng tạo thành một "cặp đôi song tấu" đầy thú vị trong cuộc trò chuyện. Georgina thường là người chủ động dẫn dắt câu chuyện, nói về tình yêu và gia đình bằng cảm xúc, trong khi Ronaldo luôn sẵn sàng chen vào bằng những câu đùa khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù đã ở bên nhau một thập kỷ, cách họ tương tác vẫn cho thấy sự thân mật và thoải mái của một cặp đôi đã quá hiểu nhau.

"Chúng tôi chọn tổ chức ở phòng khách của ngôi nhà này. Đó là nơi chúng tôi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và nơi chúng tôi sống cuộc sống thực sự của mình. 30 năm nữa, tôi muốn các con nghĩ: Một điều tuyệt vời đã xảy ra tại chiếc bàn này - lời thề trong đám cưới của bố mẹ", Georgina giải thích.

Cristiano lập tức phá tan khoảnh khắc lãng mạn bằng một câu nói rất đúng chất anh: "Có lẽ sẽ không còn là chiếc bàn này nữa. Chúng ta có thể thay đổi cách trang trí". Georgina lập tức nhìn anh đầy hờn dỗi, nhưng chính những chi tiết nhỏ như vậy lại khiến câu chuyện tình của họ trở nên đời thường hơn. Dù sở hữu vô số thứ xa xỉ, Georgina vẫn giữ một chiếc máy chạy bộ đã 15 năm tuổi chỉ vì lý do tình cảm - đó là chiếc máy Ronaldo từng tập luyện ở Madrid vào thời điểm hai người mới gặp nhau.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Cuộc gặp định mệnh tại cửa hàng Gucci

Tháng 8/2016, Cristiano Ronaldo khi ấy 31 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp bước vào cửa hàng Gucci trên phố Calle Serrano ở Madrid cùng cậu con trai Cristiano Jr., khi đó mới 6 tuổi. Georgina (22 tuổi) vừa trở về Tây Ban Nha sau thời gian làm công việc trông trẻ tại Anh. Cô vốn đã luôn mong muốn trở thành một người mẹ và sau đó nhận công việc nhân viên bán hàng tại Gucci.

Điều đặc biệt là Georgina vốn không phải làm việc vào ngày hôm đó. Cô chỉ đến cửa hàng để thay ca cho một người bạn, rồi tình cờ gặp Ronaldo. "Đó là định mệnh," Georgina nói khi nhớ lại cuộc gặp đã thay đổi cuộc đời mình.

Ronaldo kể rằng khi bước vào cửa hàng, anh đang quay lưng về phía Georgina. "Lúc đó tôi quay lưng về phía cô ấy và rồi quay lại, nhìn thấy cô ấy. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, và từ khoảnh khắc đó thì...". Ronaldo bỏ lửng câu nói, để Georgina tiếp lời: "Đó là một giấc mơ".

"Đúng, một giấc mơ. Tôi biết cô ấy là tình yêu của đời mình, và tôi nghĩ tôi...". Anh dừng lại rồi mỉm cười: "Tôi nghĩ cô ấy cũng nghĩ tôi là tình yêu của đời cô ấy".

Ảnh: Vogue

Gia đình là nhân vật chính trong ngày cưới

Một năm sau cuộc gặp định mệnh, gia đình của Ronaldo và Georgina bắt đầu lớn dần. Cặp song sinh Eva và Mateo cùng Alana chào đời, trước khi Bella và Ángel xuất hiện vào năm 2022. Đáng buồn, chỉ Bella sống sót sau lần sinh đôi đó, và cùng Cristiano Jr., cô bé trở thành một phần quan trọng trong gia đình đông thành viên của Ronaldo.

"Những đứa trẻ biết rằng thời gian của chúng tôi thuộc về chúng", Georgina chia sẻ. Cả cô và Ronaldo đều lớn lên trong những gia đình "ít khuôn phép", vì vậy họ đặc biệt coi trọng việc giúp các con hiểu được "giá trị của việc không có gì và của việc có tất cả". Trong ngày cưới, các con không chỉ là khách mời mà sẽ trở thành "nhân vật chính, giống như trong tất cả những ngày của gia đình chúng tôi".

Với một chuyện tình bắt đầu tại Gucci, việc thương hiệu này xuất hiện trong ngày cưới gần như là điều không thể thiếu. Georgina diện bộ suit chân váy lụa trắng faille cùng đôi giày satin có chi tiết khóa ngựa bạc đặc trưng, trong khi Ronaldo mặc bộ suit cotton màu be nhạt được may riêng. Các con của họ cũng có trang phục đồng điệu, tạo thành một gia đình thống nhất trong những bức ảnh cưới.

Về ý tưởng trang phục, bà xã Ronaldo cho biết: "Tôi không muốn chúng tôi bước vào một ngày vốn rất đơn giản với mình trong những bộ trang phục như hóa trang. Tôi không muốn album gia đình nhàm chán điển hình. Tôi muốn một album nghệ thuật có thể tồn tại mãi mãi".

Ảnh: Vogue

Không có tuần trăng mật, vì Ronaldo phải trở lại sân cỏ

Sau lễ cưới, Ronaldo và Georgina lái xe khoảng một giờ tới Đền Đức Mẹ Fatima, nơi linh mục đóng cửa một nhà nguyện nhỏ để ban phước cho cặp đôi. Ronaldo vốn không thích những nơi quá đông người và cho rằng đám đông sẽ khiến nghi thức riêng tư của họ gần như không thể diễn ra. Vì vậy, việc lựa chọn một không gian nhỏ và kín đáo tiếp tục phù hợp với cách họ muốn tận hưởng ngày trọng đại.

Cặp đôi cũng không có một tuần trăng mật đúng nghĩa. Ngày hôm sau, họ phải trở về nhà tại Riyadh bởi Ronaldo đang thi đấu ở Saudi Arabia và mùa giải mới của anh bắt đầu vào ngày 15/8. Nhưng với siêu sao người Bồ Đào Nha, điều đó dường như chẳng phải vấn đề lớn: "Mỗi ngày đều là tuần trăng mật".

Khi được hỏi liệu việc kết hôn có làm thay đổi mối quan hệ của họ hay không, cả Ronaldo và Georgina đều cho rằng về cơ bản sẽ không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, Ronaldo thừa nhận rằng chỉ riêng việc chính thức trở thành vợ chồng cũng tạo ra một cảm giác rất khác. "Chỉ riêng việc trở thành vợ chồng - bạn bước sang một giải đấu khác," anh nói.

Ảnh: Vogue

Ronaldo cũng đang đứng trước một bước ngoặt lớn khác trong cuộc đời. Một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới cho biết đây có lẽ là năm cuối cùng của sự nghiệp bóng đá và anh muốn khép lại hành trình ấy bằng một di sản ngoạn mục. "Tôi đã lên kế hoạch đầy đủ cho tương lai", Ronaldo nói, đồng thời tiết lộ anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đi du lịch, chơi padel và tận hưởng những thành quả sau 25 năm đầy hy sinh.

Liệu Ronaldo và Georgina sẽ có thêm con?

Khi được hỏi liệu họ có tiếp tục mở rộng gia đình, thậm chí hướng tới con số 7, cả hai đều không hoàn toàn bác bỏ khả năng này. Ronaldo chỉ đơn giản nói: "Tôi không bao giờ nói không bao giờ". Trong khi đó, Georgina thừa nhận rằng thêm một em bé vào thời điểm hiện tại có thể khiến gia đình trở nên "quá tải".

"Một em bé nữa bây giờ sẽ là overbooking ở nhà", Georgina nói. "Nhưng khi những đứa nhỏ nhất 15 hoặc 16 tuổi, chúng tôi vẫn còn trẻ, vậy tại sao không? Đúng là tôi không thể tưởng tượng mình mà không có những đứa trẻ nhỏ, nên chúng ta sẽ xem sao".

Còn hiện tại, điều Ronaldo và Georgina mong muốn nhất là đám cưới diễn ra theo cách bình thường nhất có thể. Ronaldo ban đầu gọi đó là "một ngày bình thường", nhưng rồi anh dừng lại, nhìn sang Georgina và tự sửa lời. "Đó sẽ là một ngày đặc biệt, được trải qua theo cách bình thường".

Ảnh: IGNV

"Tôi không thể ngăn được nước mắt"

Một ngày sau đám cưới, Georgina nhắn tin kể lại cảm xúc của mình. "Mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi đã tưởng tượng. Thân mật, tràn ngập tình yêu và gia đình chúng tôi đóng vai trò chính quan trọng nhất". Với người từng mơ về một lâu đài, một cỗ xe và chiếc vương miện đầy kim cương, cuối cùng Georgina lại tìm thấy hạnh phúc trong một căn phòng quen thuộc, bên người đàn ông và những đứa trẻ mà cô yêu thương. "Tôi không thể ngăn được nước mắt".

Thế nhưng, chuyến đi tới Fatima sau hôn lễ còn mang đến cho Georgina một cảm xúc mà cô không ngờ tới. Cô từng đến Fatima trước đây nhưng chưa bao giờ đặt chân vào chính nhà nguyện nơi hai người làm lễ sau nghi thức ban phước. Khi đứng trong không gian ấy, Georgina nói cô cảm nhận được một sự bình yên và nguồn năng lượng rất khó diễn tả thành lời.

"Tôi không cần gì hơn: chồng tôi, các con tôi, ngôi nhà của chúng tôi, đức tin và tình yêu của chúng tôi".

Sau một thập kỷ kể từ cuộc gặp tình cờ tại cửa hàng Gucci ở Madrid, Ronaldo và Georgina cuối cùng đã khép lại một vòng tròn rất đẹp bằng một đám cưới đúng với con người họ hiện tại. Không ồn ào, không phô trương và không cần một danh sách khách mời đình đám, hôn lễ của họ chỉ xoay quanh gia đình, tình yêu và những điều thân thuộc nhất. Có lẽ, với một cặp đôi đã có trong tay gần như mọi thứ, một ngày bình thường nhưng đặc biệt bên những người mình yêu mới chính là món quà xa xỉ nhất.