Georgina trải lòng về mối quan hệ với 3 con riêng của Ronaldo

Bức thư tình cảm Georgina gửi con trai cả Ronaldo trước thềm lễ cưới.

Ronaldo và Georgina đã tổ chức đám cưới ấm cúng ngày 11/8 tại quê nhà Bồ Đào Nha trước sự chứng kiến của 5 người con. Trước đó, vợ mới cưới của Ronaldo là Georgina Rodriguez đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống gia đình, khẳng định cô luôn dành trọn tình yêu thương chân thành và bình đẳng cho tất cả các con, không hề có ranh giới giữa "con chung" hay "con riêng".

Gia đình 7 thành viên nhà Ronaldo (Ảnh: IG)

Hiện tại, tổ ấm của Ronaldo và Georgina có 5 người con. Trong đó, cậu cả Cristiano Jr. (16 tuổi) cùng cặp song sinh Eva và Mateo là con riêng của CR7. Hai bé gái Alana Martina và Bella Esmeralda là con chung của cặp đôi. Dù không phải người sinh ra ba bé đầu, Georgina từ lâu đã trở thành người mẹ thực sự trong lòng các con.

Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải những khoảnh khắc gia đình tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển, chuyến đi được xem là dịp nghỉ ngơi đặc biệt trước khi cả hai bước vào ngày trọng đại. Georgina dành những lời tự hào khi viết về cậu con trai cả Cristiano Jr.

"Từ lâu tôi luôn mơ được tắm dưới một thác nước. Junior là một nghệ sĩ điêu khắc và con luôn thể hiện tài năng trong mọi điều mình theo đuổi. Từ khi còn nhỏ, những chuyến đi này đã trở thành khoảng thời gian đặc biệt của chúng tôi. Cha, mẹ và Junior cùng tận hưởng mùa hè bên biển năm này qua năm khác".

Cậu cả Cristiano Jr. rất tôn trọng Georgina (Ảnh: IG)

Những lời bộc bạch của Georgina cho thấy sự gắn kết sâu sắc và tình cảm ấm áp mà cô đã vun đắp cùng Cristiano Jr. suốt nhiều năm qua. Không chỉ với cậu cả, Georgina nhiều lần khẳng định trong cuộc sống thường nhật cũng như trên bộ phim tài liệu I Am Georgina rằng việc chăm sóc, đưa đón các con đi học, tự tay chuẩn bị từng bữa ăn và đồng hành cùng các bé trong mọi cột mốc trưởng thành là ưu tiên hàng đầu của cô.

Người đẹp nhấn mạnh cô chưa bao giờ coi các con của Ronaldo là "con riêng". Mọi đứa trẻ trong gia đình đều được lớn lên trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, sự công bằng và tính kết nối chặt chẽ.

Tổ ấm được xây dựng bằng tình yêu của Ronaldo và Georgina (Ảnh: IG)

Cách các con của Ronaldo đối xử với Georgina

Dù không mang nặng đẻ đau, ba người con riêng của Cristiano Ronaldo vẫn dành cho Georgina Rodriguez tình yêu thương và sự gắn kết sâu sắc như với mẹ ruột.

Lớn lên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Georgina từ khi còn rất nhỏ, các con luôn gọi người đẹp gốc Argentina là "mẹ" một cách đầy tự nhiên. Không chỉ là điểm tựa tinh thần trong cuộc sống hằng ngày, Georgina còn là người bạn đồng hành thân thiết của cậu cả Cristiano Jr., từ những chuyến du lịch gia đình cho đến việc thường xuyên có mặt trên khán đài tiếp lửa cho cậu bé trong các trận thi đấu bóng đá trẻ. Trong khi đó, cặp song sinh Eva và Mateo luôn quấn quít, dành cho cô những cử chỉ nũng nịu và tình cảm vô điều kiện.

Chính sự đón nhận tự nhiên và lòng biết ơn từ các con đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt, biến tổ ấm của siêu sao người Bồ Đào Nha thành một gia đình trọn vẹn, nơi không tồn tại bất kỳ khoảng cách hay ranh giới nào giữa "con chung" và "con riêng".