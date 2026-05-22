Georgina khoe visual sáng bừng bế con cổ vũ Ronaldo, mặc đơn giản vẫn sexy chiếm trọn "spotlight" trên khán đài

Rạng sáng nay 22/5, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, giúp Al Nassr đánh bại Damac 4-1 để chính thức giành chức vô địch Saudi Pro League 2025/26. Đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng.

Trên khán đài sân Al-Awwal Park, bạn gái của anh – Georgina Rodriguez đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Diện chiếc áo đấu truyền thống của Al Nassr và đội mũ lưỡi trai đơn giản, mỹ nhân 32 tuổi vẫn khoe trọn vóc dáng sexy cùng nhan sắc rạng rỡ.

Ronaldo ngay khi ăn mừng đã hướng về khán đài nơi có người thân (Ảnh: 433)

Khi Ronaldo ghi bàn thắng quyết định, Georgina đã bế con gái nhỏ ăn mừng đầy cuồng nhiệt giữa vòng vây của các cổ động viên. Dưới sân cỏ, tiền đạo 41 tuổi cũng không giấu được sự xúc động. Sau màn ăn mừng "SIUUU" quen thuộc, Ronaldo đã bật khóc và hướng mắt về phía khán đài để chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng bạn gái và các con.

Ronaldo ăn mừng hướng về phía vợ sắp cưới và con

Georgina ăn mừng cuồng nhiệt

Cô nàng diện đồ đơn giản, bế con trên tay vẫn cực xinh đẹp và quyến rũ

Georgina nhảy ăn mừng

Georgina dắt các con đến sân

Ronaldo thả tim cho vợ sắp cưới

Chức vô địch Saudi Pro League đầu tiên cùng Al Nassr của Ronaldo không chỉ là lời khẳng định cho đẳng cấp bền bỉ vượt thời gian, mà còn trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết khi có sự đồng hành, sẻ chia từ những người thân yêu nhất của anh.