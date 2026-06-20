Georgina diện bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" trên siêu du thuyền giữa lúc Ronaldo vướng chỉ trích

Vị hôn thê của Ronaldo khoe sắc vóc nóng bỏng trên siêu du thuyền triệu bảng.

Trong lúc siêu sao Cristiano Ronaldo đang dồn toàn bộ tâm sức cho World Cup cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, vị hôn thê của anh – Georgina Rodríguez đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi thực hiện một buổi chụp hình thời trang áo tắm đầy quyến rũ trên một chiếc siêu du thuyền sang trọng tại vùng biển Mallorca, Tây Ban Nha.

Người đẹp 31 tuổi vừa chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc hậu trường lộng lẫy lên trang Instagram cá nhân có hơn 50 triệu người theo dõi, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn cận cảnh về lối sống thượng lưu của gia đình cầu thủ giàu có bậc nhất thế giới. Georgina tự tin thả dáng trong những thiết kế bikini táo bạo, tôn lên trọn vẹn những đường cong rực lửa và vóc dáng chuẩn chỉnh đã trở thành thương hiệu của cô.

Vóc dáng nóng bỏng của bạn sắp cưới Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Cô nàng khoe ảnh xuất hiện trên tạp chí (Ảnh: IG)

Ảnh: IG

Không chỉ gây ấn tượng bằng thần thái quyến rũ trước ống kính của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1994 còn khéo léo kết hợp trang phục bơi với các phụ kiện đắt giá như kính râm thời thượng và trang sức kim cương lấp lánh. Loạt ảnh hậu trường cũng hé lộ một ê-kíp hùng hậu bao gồm các chuyên gia trang điểm và làm tóc luôn túc trực trên boong chiếc siêu du thuyền trị giá hàng triệu bảng Anh để chăm sóc diện mạo cho cô trong suốt buổi chụp.

Buổi chụp hình xa hoa này diễn ra vào thời điểm tương đối đặc biệt, khi Cristiano Ronaldo đang vướng vào tranh cãi khi Bồ Đào Nha có khởi đầu không tốt tại World Cup.

Ronaldo đang cùng đồng đội tập trung chuẩn bị cho trận thứ 2 ở World Cup (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bài đăng của Georgina nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ, khẳng định sức hút không hề giảm sút của nàng WAG quyền lực nhất nhì làng bóng đá thế giới thời điểm hiện tại.