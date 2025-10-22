Gearbox Việt Nam ra mắt đội pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam

Sự kiện diễn ra hôm nay, 22/10, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bộ môn Pickleball tại Việt Nam của Gearbox, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng cộng đồng thể thao mới nổi, thúc đẩy phong trào Pickleball phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Team Gearbox chính thức được ra mắt

Với việc ký kết cùng 10 vận động viên xuất sắc tại Hà Nội, Gearbox không chỉ hỗ trợ về mặt trang thiết bị thi đấu, huấn luyện, mà còn hướng tới việc xây dựng hình ảnh và phong cách thi đấu chuyên nghiệp cho các tay vợt Việt Nam.

Các vận động viên sẽ chính thức thi đấu và đại diện cho Team Gearbox tại các giải Pickleball trong nước và quốc tế, mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung và đậm chất thể thao hiện đại, hứa hẹn sẽ đem lại những màn thể hiện máu lửa, nhiệt huyết cùng các pha bóng đẹp mắt, bùng nổ trên khắp các mặt sân Pickleball.

Danh sách 10 vận động viên Pickleball của Team Gearbox:

1. Đội trưởng Phạm Nhật Minh (Hạng Nhì đôi nam Đăng Quang Watch Open)

2. Phạm Xuân Vũ (Hạng Nhì đơn nam Cúp các CLB Quốc gia)

3. Nguyễn Tuấn Linh (Vô địch DH Center Nghệ An Open)

4. Trần Cao Sơn (Vô địch 5.7 HP Đồi Rồng Open)

5. Nguyễn Việt Hoàng (Giải Ba đôi nam Pro D-Joy Tour Leg 2)

6. Phan Thị Hồng Nhung (Vô địch đơn nữ PPA 19+, vô địch đôi nữ 5.0 báo Dân Trí Open)

7. Phạm Tuấn Long (Vô địch đơn nam 3.5 PPA 19+ )

8. Dương Văn Thiều (Vô địch đôi nam 7.5 Lạng Sơn)

9. Nguyễn Tiến Tuấn (Giải Ba đôi nam Cúp Doanh nghiệp trẻ Việt Nam Open)

10. Lương Quang Minh (Vô địch giải Nàng Sen Open)

Ở buổi ra mắt, đội trưởng Phạm Nhật Minh đã thay mặt toàn đội phát biểu mục tiêu và quyết tâm của đội Pickleball Gearbox: "Team Pickleball Gearbox Việt Nam chính thức ra mắt, mang theo khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Tầm nhìn của Team GearBox rất rõ ràng: Trở thành đội pickleball hàng đầu Việt Nam và vươn mình cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường Châu Á. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ tham gia mà phải dẫn đầu. Sứ mệnh của chúng tôi là "Vận hành Đam mê, Chinh phục Tốc độ, Nâng tầm Thể thao Việt". Chúng tôi cam kết thi đấu chuyên nghiệp, bền bỉ, mang về vinh quang cho đất nước và truyền cảm hứng về một lối sống kỷ luật, tích cực cho thế hệ trẻ."

Đội trưởng Phạm Nhật Minh đã thay mặt toàn đội phát biểu mục tiêu và quyết tâm của đội Pickleball Gearbox.

Hành trình chinh phục đỉnh cao chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với tầm nhìn rõ ràng, sứ mệnh mãnh liệt, cùng sự đồng hành của các đối tác, nhà tài trợ và người hâm mộ, Gearbox Việt Nam tin tưởng rằng đội tuyển sẽ bứt phá mọi giới hạn, mang đến những trận đấu mãn nhãn, đầy cảm xúc và viết nên những trang sử mới cho Pickleball Việt Nam".

Lễ ra mắt ấn tượng - Gắn kết cộng đồng Pickleball Việt Nam

Buổi lễ ra mắt Team Gearbox quy tụ sự góp mặt của các vận động viên, các CLB Pickleball tại Hà Nội, cùng đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông thể thao. Tại buổi lễ, Đại diện Gearbox Việt Nam - ông Nguyễn Hà Thanh chia sẻ về ý nghĩa của việc thành lập team Pickleball Gearbox cũng như quyết tâm phát triển phong trào Pickleball tại Việt Nam:

"Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đối với thương hiệu Gearbox, mà còn là một bước tiến ý nghĩa với phong trào Pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Gearbox được sinh ra từ tinh thần đổi mới và khát vọng không ngừng hoàn thiện trong thể thao. Chúng tôi tin rằng Pickleball không chỉ là một môn thể thao mới, mà còn là một phong cách sống, nơi mọi lứa tuổi đều có thể cùng vận động, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực. Với sứ mệnh đó, Gearbox mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang tới những sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ và hiệu năng vượt trội cho cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng và luôn tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các vận động viên, các khách hàng yêu quý, team Pickleball Gearbox Việt Nam sẽ chứng tỏ được bản lĩnh, chinh phục các đỉnh cao và cùng nhau viết nên một hành trình đáng nhớ".

Ngoài phần lễ ký kết, sự kiện còn có màn trình diễn giao lưu Pickleball, trải nghiệm vợt Gearbox mới nhất, cùng minigame nhận quà tặng độc quyền từ thương hiệu. Thông qua buổi lễ ra mắt và trải nghiệm vợt Pickleball, Gearbox mong muốn giới thiệu tới cộng đồng người chơi Pickleball tại Việt Nam những sản phẩm ấn tượng, đẳng cấp và đa dụng, sẵn sàng giúp người chơi có thể tỏa sáng trong từng trận đấu Pickleball hấp dẫn.