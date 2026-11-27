Chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam, thành tích hạng ba U23 châu Á, cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam tại World Cup cùng những dấu ấn ở các giải đấu trong nước hứa hẹn tạo nên những cuộc đua hấp dẫn tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Đội tuyển Việt Nam giữ ngôi vô địch Đông Nam Á dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Sức nóng từ những ứng viên hàng đầu

Dấu ấn nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 là việc đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, mang về chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư cho bóng đá nước nhà.

Nguyễn Đình Bắc có một giải đấu đáng nhớ khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son (cùng ghi 5 bàn). Thủ môn Patrik Lê Giang và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn đậm nét khi lần lượt giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải và Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt về.

Dù chỉ xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn ghi nhận một năm nhiều dấu ấn về chuyên môn và sự trưởng thành của các tuyển thủ.

Ở các giải đấu trong nước, CLB Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh với chức vô địch V-League 2025-2026 và Siêu cúp quốc gia. Nguyễn Quang Hải được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League, Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Đoàn Văn Hậu đánh dấu sự trở lại bằng giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Cuộc cạnh tranh càng trở nên thú vị với sự hiện diện của Nguyễn Hoàng Đức, người góp công đưa CLB Ninh Bình giành hạng ba V-League và ngôi á quân Cúp quốc gia. Những gương mặt như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh và Đỗ Hoàng Hên cũng được ghi nhận trong đội hình tiêu biểu của V-League mùa giải vừa qua.

Ban tổ chức Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 vào sáng 26-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, chức vô địch Cúp quốc gia của CLB Công an TPHCM giúp thủ môn Patrik Lê Giang có thêm điểm cộng trong cuộc đua danh hiệu cá nhân. Tại giải hạng nhất, Trần Minh Vương cũng có một mùa giải đáng nhớ khi cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chức vô địch và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sức bật của thế hệ kế cận

Hiếm có năm nào bóng đá trẻ Việt Nam lại ghi dấu ấn trên nhiều đấu trường quốc tế như năm 2026. Ngay từ đầu năm, U23 Việt Nam đã tạo tiếng vang khi giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á. Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Cao Văn Bình là những gương mặt nổi bật trong chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Tiếp đó, U23 Việt Nam góp mặt ở tứ kết ASIAD 20 tại Nhật Bản trước khi đăng quang tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới (3 bàn), còn Cao Văn Bình được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Một cột mốc lịch sử thuộc về U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã vô địch U17 Đông Nam Á, trong đó Chu Ngọc Nguyễn Lực và Lý Xuân Hòa lần lượt giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.

Khép lại hành trình trên đất Qatar với vị trí thứ ba bảng G (thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3 và thua Mali 0-2), U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn với 5 bàn thắng cùng điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới. Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn tại World Cup sân 11 người, Nguyễn Lực có 2 pha lập công, trong khi Đại Nhân và Duy Khang góp công mang về trận hòa trước New Zealand.

Nguyễn Lực (10) chơi nổi bật trong màu áo tuyển U17 Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Các giải trẻ trong nước cũng chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều tài năng. Cao Văn Bình cùng U21 Sông Lam Nghệ An đăng quang tại giải U21 quốc gia và giành cả hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất. Hoàng Trọng Duy Khang được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 quốc gia, còn Lê Sỹ Bách cùng U17 PVF giành chức vô địch U17 quốc gia và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nếu cuộc đua Quả bóng vàng nam năm nay hấp dẫn bởi sự cạnh tranh giữa những tuyển thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và các gương mặt trẻ đã khẳng định được mình, thì hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất cũng hứa hẹn khiến các đại biểu phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Những thành công ở nhiều cấp độ đội tuyển cùng sự xuất hiện của các tài năng mới đem đến sức hấp dẫn riêng cho mùa bầu chọn thứ 31. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng khi bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ kế cận giàu triển vọng.

Được Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam tiếp tục hành trình tôn vinh tài năng và ghi nhận những đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà. Mùa bầu chọn thứ 31 chính thức khởi động ngày 26-11 với dự kiến 15 hạng mục dành cho bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.