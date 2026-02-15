Gắt: Brooklyn “huỷ theo dõi” bạn thân của David Beckham sau khi được nhắc nhở "hãy nhớ mình xuất thân từ đâu”

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Brooklyn gây sốc vì chặn tài khoản của cha mẹ ruột là David Beckham và Victoria Beckham giữa những tin đồn rạn nứt gia đình.

Lời khuyên thẳng thắn gây tranh cãi

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Gordon Ramsay đã công khai nhắn nhủ Brooklyn rằng: "Hãy nhớ mình xuất thân từ đâu". Dù khẳng định mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, vị đầu bếp đình đám cho rằng sự "mê đắm" của Brooklyn dành cho vợ là Nicola Peltz có thể đã khiến anh đưa ra những quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình.

Không lâu sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, Brooklyn đã bỏ theo dõi Ramsay trên Instagram. Tuy nhiên, anh chưa chặn hẳn tài khoản của ông - khác với cách anh từng làm với cha mẹ mình.

Brooklyn Beckham đã hủy theo dõi người bạn thân nhất của cha mình, Gordon Ramsay, sau khi được khuyên "hãy nhớ mình đến từ đâu" (Ảnh: Dave Benefit)

Một người bạn thân của hai gia đình tiết lộ rằng Brooklyn và Nicola có thể không hài lòng khi Ramsay công khai bàn về chuyện riêng tư, đặc biệt khi những phát ngôn ấy khiến họ bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực.

"Brooklyn và Nicola rõ ràng không muốn nghe bất kỳ lời chỉ trích nào. Họ chỉ muốn được khen ngợi. Có lẽ họ không thích sự thật", nguồn tin này chia sẻ.

"Tình yêu có thể làm ta mù quáng"

Dù gây tranh luận, Gordon Ramsay vẫn dành nhiều tình cảm cho Brooklyn. Ông tiết lộ cả hai vẫn nhắn tin qua lại và mối quan hệ chưa hề đổ vỡ.

"Cậu ấy đang cố gắng tự lập con đường riêng và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hãy nhớ mình xuất thân từ đâu. Một ngày nào đó bạn sẽ không còn cha mẹ nữa - và bạn cần hiểu điều đó", Ramsay nói.

Ông cũng thẳng thắn nhận xét rằng khi đang yêu say đắm, con người rất dễ bị cuốn theo cảm xúc như "tàu lượn siêu tốc". Tuy nhiên, ông tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường và chỉ là vấn đề thời gian trước khi Brooklyn nhận ra cha mẹ quan trọng với mình đến mức nào.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ramsay đánh giá Brooklyn "say mê" vợ mình mù quáng, dẫn đến quyết định cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột (Ảnh: Getty)

Bảo vệ nhà Beckham trước tin đồn đám cưới

Bên cạnh đó, Ramsay cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Victoria đã "chiếm" điệu nhảy đầu tiên của Brooklyn và Nicola trong đám cưới tháng 4/2022, đồng thời phủ nhận mọi ám chỉ về hành vi không phù hợp.

"Chúng tôi có mặt tại đám cưới. Không có gì khêu gợi hay không đứng đắn. Mọi người chỉ đơn giản là vui vẻ và nhảy múa".

Là cha của Jack Ramsay - bạn thân thuở nhỏ của Brooklyn - Gordon khẳng định ông đã chứng kiến tận mắt cách David và Victoria nuôi dạy con cái bằng tất cả tâm huyết. Theo ông, David là "một người cha tuyệt vời", và cả hai vợ chồng Beckham đã nhiều lần âm thầm giúp Brooklyn vượt qua khó khăn.

Giữa những động thái "bỏ theo dõi" và những phát ngôn thẳng thắn, câu hỏi đặt ra là: đây chỉ là một khúc cua cảm xúc nhất thời, hay là bước ngoặt thật sự trong mối quan hệ từng rất khăng khít giữa hai gia đình nổi tiếng?