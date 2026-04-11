Garnacho thừa nhận 'làm điều không tốt'hồi còn ở Man Utd

" Trong tâm trí tôi, có lẽ một phần lỗi cũng thuộc về tôi, tôi đã bắt đầu làm một số điều không tốt ", Alejandro Garnacho chia sẻ với Premier League Productions về quãng thời gian thi đấu cho Man Utd. Garnacho nói đến việc anh mặc áo Aston Villa như cách ủng hộ Rashford - cầu thủ cũng mất vị trí ở Quỷ đỏ hay một số phát ngôn không đúng mực của bản thân.

Tiền đạo người Argentina nói tiếp: " Nhưng đúng vậy, đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc sống và đôi khi bạn phải đưa ra quyết định, và tôi thực sự tự hào về điều đó. Được ở đây và vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh với một câu lạc bộ (Chelsea - PV) như thế này ".

Garnacho chuyển đến Chelsea từ Man Utd.

Đầu mùa giải này, HLV Ruben Amorim quyết định chia tay Garnacho dù anh được xem là tài năng trẻ hàng đầu của Man Utd. Garnacho chuyển đến Chelsea trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và giới chuyên môn. Rất nhiều tranh cãi vì phản ứng của Garnacho cũng như cách vụ chuyển nhượng xảy ra.

" Tôi nuối tiếc vì vụ chuyển nhượng, bởi vì tôi yêu Man Utd. Họ đã cho tôi sự tự tin ngay từ đầu, từ khi còn ở Tây Ban Nha rồi đến học viện trẻ, rồi sau đó đưa tôi lên đội một, vậy là khoảng bốn hoặc năm năm. Tôi nhận được tình yêu thương tuyệt vời từ mọi người, từ khán giả, sân vận động, mọi thứ đều thực sự tuyệt vời.

Đôi khi bạn phải thay đổi vì lợi ích của cuộc sống hoặc những bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Manchester United ", Garnacho giải thích.

Garnacho để lại nhiều tiếc nuối với người hâm mộ Quỷ đỏ. Anh sa sút trên sân cỏ, gây nhiều vụ lộn xộn trong đời sống cá nhân.

Tuyển thủ Argentina thừa nhận rằng bản thân đã sa sút trong 6 tháng cuối cùng ở Man Utd. Anh ngồi trên băng ghế dự bị nhưng luôn có cảm giác mình phải được ra sân mọi trận đấu.

" Mọi người đều biết về cầu thủ của Man Utd và những điều chúng tôi có thể làm. Đôi khi, chúng tôi có những khoảnh khắc tốt hơn hoặc tồi tệ, tôi tự hào được ở đây nhưng với Man United, tôi không có gì để nói xấu về câu lạc bộ, về bất kỳ ai trong câu lạc bộ hay các đồng đội. Đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc sống thay đổi và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không hối tiếc ", Garnacho khép lại.