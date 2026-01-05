Garnacho "đá xoáy" thầy cũ Amorim; Man Utd có danh sách ứng viên thay thế toàn "hàng khủng"

Manchester United hôm nay chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim sau 14 tháng dẫn dắt đội bóng. Quyết định được CLB công bố vào ngày 5/1/2026, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford thi đấu thất thường ở Ngoại hạng Anh và xuất hiện những mâu thuẫn giữa Amorim và ban lãnh đạo.

Garnacho và thầy cũ Amorim có nhiều mâu thuẫn.

Ngay khi thông tin sa thải được loan báo, Alejandro Garnacho – hiện khoác áo Chelsea – đã có động thái được cho là “đá xoáy” HLV cũ bằng cách thả tim một bài đăng mạng xã hội thông báo về việc Amorim bị sa thải. Mối quan hệ giữa Garnacho và Amorim vốn được nhắc tới trước đây với những bất đồng trong thời gian HLV này còn dẫn dắt MU.

Sau khi sa thải Amorim, Man United đã lập tức lên danh sách những ứng viên “khủng” để tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford. Trong nhóm được nhắc tới có các cái tên lớn như Xavi, Enzo Maresca, Zinedine Zidane và Ole Gunnar Solskjaer, mỗi người đều được xem là có những điểm mạnh riêng trong việc tái thiết đội bóng. Mục tiêu của MU là sớm ổn định phòng thay đồ và cải thiện kết quả mùa giải.