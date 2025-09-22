Trong trận đấu giữa Manchester United và Chelsea diễn ra trên sân Old Trafford ngày 21/9, tiền đạo Alejandro Garnacho – người vừa rời Man United để chuyển sang Chelsea với giá khoảng 40 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã trở thành tâm điểm chú ý khi bị cổ động viên đội chủ nhà la ó và hát những bài chế giễu.

Garnacho rời MU đến Chelsea bị CĐV "quỷ đỏ" quay lưng

Garnacho từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Man United, có nhiều đóng góp ở đội một trong hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, mâu thuẫn nội bộ cùng việc không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của ban huấn luyện khiến cầu thủ người Argentina quyết định chia tay sân Old Trafford để gia nhập Chelsea. Quyết định này đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Trong suốt trận đấu, đặc biệt ở khu vực khán đài Stretford End, các cổ động viên Man United đã hô vang những câu hát nhằm chế giễu Garnacho. Đây là giai điệu từng được fan sử dụng để chỉ trích Carlos Tevez sau khi anh rời Man United sang khoác áo Manchester City nhiều năm trước.

Dù không được HLV Chelsea tung vào sân trong trận này, Garnacho vẫn phải hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ chính khán giả nơi từng là mái nhà của mình.

Về diễn biến chuyên môn, Man United giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.