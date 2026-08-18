Gặp thử thách 22 năm chưa hóa giải, HLV Singapore mơ tạo địa chấn trước Thái Lan

Tiền đạo Ilhan Fandi của đội tuyển Singapore tự tin tuyên bố về trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Singapore đối mặt thử thách khó khăn sau khi thua 1-3 trên sân nhà trước Thái Lan ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào ngày 15/8. Theo thống kê, chưa có đội tuyển nào lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước hai bàn kể từ khi thể thức bán kết lượt đi và lượt về được áp dụng tại ASEAN Cup năm 2004.

Tiền đạo Ilhan Fandi, chân sút số một của đội tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2026 với 4 bàn, tuyên bố trước thềm trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan: “Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có thử thách?”.

Ilhan Fandi quyết tâm giúp đội tuyển Singapore lội ngược dòng

Cầu thủ 23 tuổi này đã trở thành nguồn hy vọng lớn nhất của Singapore khi anh ghi bàn thắng ở phút 84 giúp đội bóng đảo quốc sư tử rút ngắn cách biệt còn 2 bàn. Đó cũng là bàn thua đầu tiên mà đội tuyển Thái Lan phải nhận tại giải đấu năm nay.

“Nếu Thái Lan có thể ghi 2 bàn, tại sao chúng tôi không thể ghi 2 hoặc 3 bàn?”, Ilhan tuyên bố. Anh khẳng định: “Tôi rất có động lực cho trận đấu ngày mai. Tôi sẽ chiến đấu hết mình và thực sự không thể chờ đợi thêm nữa”.

Trong khi đó, HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore tin rằng đội bóng của ông có thể lật ngược tình thế: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ tập trung vào việc phải đạt được kết quả, bởi nếu mọi thứ không diễn ra theo hướng có lợi, điều đó sẽ tạo ra áp lực không cần thiết”.

“Chúng tôi vẫn còn 90 phút và rất nhiều điều có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi từng chứng kiến đội tuyển Singapore ghi 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút”, HLV 35 tuổi phát biểu.

HLV Gavin Lee tin đội tuyển Singapore vẫn có thể làm nên chuyện

Ông kêu gọi các cầu thủ Singapore duy trì sự tập trung trước trận đấu quan trọng: “Nhưng đồng thời, khi đồng hồ trôi dần về cuối trận vào ngày mai, chúng tôi không được phép để điều đó ảnh hưởng đến mình. Nếu không ghi được bàn thắng sớm, mọi người có thể bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, chúng tôi phải tập trung vào chính mình, kiểm soát kỳ vọng cũng như mục tiêu của bản thân và duy trì sự rõ ràng trong suốt 90 phút”.

HLV Gavin Lee muốn đội tuyển Singapore thi đấu tốt hơn so với trận lượt đi: “Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội ở trận lượt đi... và ngày mai, điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện tốt hơn, xứng đáng với một kết quả có thể đưa mình vào vòng đấu tiếp theo”.

Ông Gavin Lee cho rằng tuyển Singapore không hề chỉ biết phòng ngự và nhấn mạnh việc đội bóng của mình đã chơi kiểm soát trước Thái Lan: “Trong các trận đấu với ĐT Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, chúng tôi không thực sự chỉ biết chống đỡ rồi phản công. Chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết ở từng giai đoạn của trận đấu và cố gắng thực hiện thật tốt. Khi đối đầu với những đội bóng mạnh, đương nhiên chúng tôi sẽ bị đẩy lùi nhiều hơn một chút, nhưng ở trận gặp Thái Lan, chúng tôi vẫn kiểm soát thế trận về mặt kiểm soát bóng (72%)”.

HLV Gavin Lee cho rằng đội tuyển Singapore cần phải cải thiện khả năng phòng ngự và tấn công: “Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng tôi vẫn để thủng lưới nhiều như vậy dù kiểm soát bóng nhiều đến thế? Chúng tôi cần tự tìm câu trả lời trong nội bộ đội bóng. Điều đó cho chúng tôi cơ hội cải thiện khả năng bịt kín khoảng trống ở phía sau, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn cho chính mình ở phía trên”.

Đội tuyển Singapore đã thua Thái Lan trong 11 lần đối đầu gần nhất và chưa đánh bại “Voi chiến” kể từ chiến thắng ở chung kết ASEAN Cup năm 2012. ĐT Singapore sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala của đội tuyển Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 18/8.