Gặp khó trước Campuchia, tuyển Indonesia có nguy cơ bị loại sớm

Tuyển Indonesia tụt lại trong cuộc đua ngôi đầu bảng.

Sau khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Philippines, đội tuyển U17 Indonesia bước vào trận đấu thứ hai tại vòng loại U17 châu Á 2027 gặp U17 Campuchia với mục tiêu thắng đậm. Đội bóng xứ Vạn đảo cần ít nhất 4 bàn cách biệt để có thể tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay U17 Afghanistan.

Hiệp một chứng kiến thế trận áp đảo đến từ U17 Indonesia. Họ tạo ra nhiều cơ hội và ghi 2 bàn vào lưới U17 Campuchia. Nhưng sang đến hiệp hai, đội bóng xứ Vạn đảo bỗng nhiên chùng xuống. Để rồi, khi trận đấu khép lại, U17 Indonesia chỉ có được tỉ số 2-0 chung cuộc.

U17 Indonesia (áo đỏ) không có được niềm vui trọn vẹn dù đánh bại U17 Campuchia

Có cùng 6 điểm với U17 Afghanistan, U17 Indonesia phải tạm thời xếp sau do thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng xứ Vạn đảo bị đẩy vào thế khó và buộc phải thắng U17 Afghanistan trong trận đối đầu trực tiếp sắp tới nếu muốn giành ngôi đầu bảng.

Theo quy định, mỗi bảng đấu vòng loại U17 châu Á 2027 chỉ có 1 tấm vé đi tiếp cho đội đầu bảng. Nếu không vượt qua được U17 Afghanistan, U17 Indonesia sẽ lần đầu tiên vắng mặt tại giải châu Á kể từ năm 2023.