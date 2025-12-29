Gấp đôi nỗi sầu: Sao thể thao vật vã khi ly hôn, ai ngờ 7 tháng sau vợ cũ đã sinh con cho tình mới

Sau cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ tưởng chừng bền chặt, cuộc sống riêng của Michael van Gerwen tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vợ cũ của anh - Daphne Govers - bất ngờ tiết lộ đang mang thai con với bạn trai mới và dự kiến sinh vào tháng 1 tới. Điều gây sốc là thông tin này đến chỉ 7 tháng sau khi cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, để lại phía sau không ít cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ "Vua phi tiêu" thế giới.

Hồi tháng 5, Michael van Gerwen, từng nghẹn ngào thông báo việc ly thân với người vợ gắn bó hơn 10 năm, cũng là mẹ của hai con anh. Khi ấy, tay ném người Hà Lan thừa nhận chia tay là quyết định khiến anh "vô cùng đau buồn", buộc phải rút lui khỏi nhiều giải đấu để dành thời gian cân bằng lại cuộc sống. Trả lời báo chí quê nhà, van Gerwen thậm chí nói thẳng: "Tôi không thể tự viết ra kịch bản này".

Vợ cũ của Michael van Gerwen, Daphne, đã thông báo rằng cô sẽ sinh con cho bạn trai mới vào tháng một, chỉ sau 7 tháng ly hôn

Trong khi van Gerwen chọn cách im lặng và chữa lành, Daphne mới đây lại có cuộc phỏng vấn riêng với kênh truyền hình Hà Lan Shownieuws, xác nhận cô đang mang thai "một đứa trẻ kỳ diệu" với bạn trai mới tên Robert. Theo chia sẻ của Daphne, việc mang thai lần này đến ngoài mọi dự tính, bởi trước đó cô từng gặp khó khăn trong chuyện sinh nở và phải điều trị y tế với hai con đầu lòng.

"Thế giới của tôi như bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi từng tự hỏi mình sẽ xoay xở thế nào, nhưng cuối cùng mọi thứ rồi cũng ổn. Đứa bé này được chào đón hơn bao giờ hết", Daphne nói. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên là tôi đã mắc sai lầm. Ai cũng biết điều đó, không cần phải che giấu. Nhưng tôi vẫn muốn giữ câu chuyện này ở mức riêng tư".

Khi được hỏi về phản ứng của Michael van Gerwen trước thông tin vợ cũ mang thai với người mới, Daphne trả lời khá dè dặt: "Tôi không dám chắc. Có lẽ anh ấy sẽ không vui lắm, nhưng thật sự tôi không biết".

Về phía van Gerwen, tay ném số 1 thế giới một thời đang cố gắng khép lại "năm tồi tệ nhất" trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Anh dành mùa hè vừa qua để nghỉ ngơi, đưa các con đi du lịch Ibiza, tham gia những lễ hội âm nhạc như Tomorrowland, thậm chí bị một bộ phận fan cho rằng "xao nhãng" sự nghiệp. Tuy nhiên, van Gerwen nhanh chóng phản bác: "Tôi chỉ là một con người. Bạn không thể buồn bã cả ngày được. Đôi khi, bạn cần làm những điều vui vẻ để tiếp tục sống".

Van Gerwen là 3 lần vô địch thế giới (Ảnh: EPA)

Trở lại với chuyên môn, Michael van Gerwen vẫn đặt mục tiêu lớn tại Giải vô địch thế giới phi tiêu năm nay. Người 3 lần vô địch thế giới (vào các năm 2014, 2017, 2019) tỏ ra khá tự tin, thậm chí tuyên bố chưa bận tâm tới những đối thủ trẻ như Luke Littler hay Luke Humphries cho đến khi thật sự chạm trán. Trước mắt, anh sẽ phải vượt qua Arno Merk ở vòng ba, trước khi nghĩ tới cuộc đối đầu được chờ đợi với Gary Anderson.

Giữa những biến động đời tư đầy sóng gió, hành trình tìm lại chính mình của Michael van Gerwen vẫn đang tiếp diễn - vừa trên sàn đấu phi tiêu, vừa trong cuộc sống ngoài ánh đèn sân khấu.