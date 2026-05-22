Gặp cảnh Quang Hải nắm tay tình tứ Chu Thanh Huyền ở vườn vải

Sự xuất hiện của cặp đôi Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền tại Bắc Ninh mới đây gây chú ý. Quang Hải đã gác lại lịch trình bận rộn để tháp tùng bà xã Chu Thanh Huyền tham gia một chiến dịch livestream đặc biệt nhằm hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ vải Lục Ngạn, Nam Dương (Bắc Ninh).

Chu Thanh Huyền diện trang phục giản dị nhưng thanh lịch với áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans ống rộng. Trong khi đó, Quang Hải chọn phong cách trẻ trung với áo thun tối màu và quần short trắng. Suốt chặng đường di chuyển vào vườn vải, nam tiền đạo luôn dành cho vợ những cử chỉ ân cần, nắm chặt tay cô không rời.

Mục đích chính của chuyến đi lần này là tham gia phiên livestream "Vải sớm Lục Ngạn". Tại đây, vợ chồng Quang Hải đã cùng các đại diện địa phương và các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp tham quan vườn vải, tự tay hái và thưởng thức những trái vải đầu mùa chín mọng. Sự xuất hiện của cặp đôi trai tài gái sắc không chỉ làm tăng sức hút cho phiên livestream mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh nông sản Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng trên các nền tảng số. Chu Thanh Huyền tỏ ra rất hào hứng khi được trải nghiệm hái vải tại vườn và liên tục dành lời khen ngợi cho đặc sản vải thiều.

Không chỉ đồng hành trong các sự kiện thực tế, Quang Hải từ lâu đã nổi tiếng là người chồng tâm lý, luôn đứng sau ủng hộ hết mình cho công việc kinh doanh độc lập của Chu Thanh Huyền. Kể từ khi về chung một nhà, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy nam ngôi sao sân cỏ xuất hiện đều đặn hơn trong các video quảng cáo mỹ phẩm của vợ.

Từ một chàng cầu thủ có phần rụt rè trước ống kính đời thường, Quang Hải không ngần ngại "rũ bỏ" hình tượng quần đùi áo số để trực tiếp làm mẫu, trải nghiệm các sản phẩm dưỡng da, sữa rửa mặt cùng vợ. Sự tinh tế và ánh mắt cưng chiều mà anh dành cho Chu Thanh Huyền trong các clip chốt đơn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Sau đám cưới hoành tráng vào đầu năm 2024, cuộc sống viên mạn của Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn là tâm điểm chú ý. Sự thấu hiểu, sẻ chia và những hành động thực tế mà tiền vệ sinh năm 1997 dành cho bạn đời chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tổ ấm hạnh phúc vững chắc.