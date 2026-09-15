Gặp bất lợi, U23 Việt Nam có thể vượt ải cường địch Tây Á để rộng cửa đi tiếp ở ASIAD?

Việc đụng Kuwait là thử thách không dễ dàng với U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn ASIAD 2026.

Trang quốc tế nghiêng về U23 Việt Nam

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, Uzbekistan là đội được đánh giá cao nhất. Trong khi đó, U23 Việt Nam và Kuwait được đánh giá khá cân bằng, còn Philippines bị coi là yếu hơn đôi chút.

Do vậy, trận đấu mở màn gặp Kuwait vào chiều nay (15/9) có ý nghĩa rất quan trọng với hai đội, trong đó có U23 Việt Nam. Đội giành chiến thắng ở cặp này sẽ nắm lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết.

Yếu tố đầu tiên giúp U23 Việt Nam có thể lạc quan, đó là thành tích tốt ở giải đấu gần nhất. Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vào tới bán kết và giành HCĐ. Thành tích đó giúp đội được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại ASIAD. Đây là sự ghi nhận cho trình độ của bóng đá trẻ Việt Nam và cũng là cơ sở để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với Kuwait.

Hai đội từng gặp nhau tại U23 châu Á 2024 và Việt Nam giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, kết quả ấy chỉ có giá trị tham khảo bởi sau hơn hai năm, lực lượng của cả hai bên đều đã thay đổi đáng kể.

U23 Việt Nam bất lợi đôi chút so với Kuwait khi đội bạn có 3 cầu thủ quá tuổi.

Về mặt lực lượng, một số cầu thủ đáng chú ý như Đình Bắc, Công Phương không thể góp mặt. U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi nhằm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Kuwait sử dụng đủ 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi. Đây có thể là yếu tố khiến đội bóng Tây Á gây ra nhiều khó khăn hơn cho đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh và đây cũng là một bất lợi không nhỏ của U23 Việt Nam nếu so với Kuwait.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở những dự đoán trước trận. BeSoccer vẫn đánh giá U23 Việt Nam có 40,3% khả năng thắng, trong khi Kuwait là 34,6% và khả năng hòa là 25,1%. Khoảng cách rất nhỏ này cho thấy các mô hình dữ liệu không xem đây là trận đấu một chiều.

Trong khi đó, WinComparator lại đánh giá cao Việt Nam hơn hẳn với xác suất chiến thắng khoảng 60,12%.

Kuwait nhiều khả năng sẽ tìm cách kéo Việt Nam vào những cuộc tranh chấp ở giữa sân, tận dụng thể lực và khả năng chuyển trạng thái để gây sức ép. Nếu Việt Nam để đối phương có nhiều bóng ở khu vực này, những tình huống phản công có thể trở thành mối nguy thực sự.

3 điểm sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp

Sau Kuwait, U23 Việt Nam còn gặp Philippines và Uzbekistan. Nếu giải quyết được trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out và có thể bước vào hai trận còn lại với tâm lý chủ động hơn.

Ngược lại, một kết quả hòa sẽ khiến Việt Nam phải chịu thêm áp lực, còn thất bại sẽ đẩy đội vào thế rất khó trước khi gặp Uzbekistan.

Bởi vậy, sự kiên nhẫn sẽ đóng vai trò quan trọng. Việt Nam cần tránh việc đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao nếu chưa tìm được bàn thắng. Kuwait càng giữ được tỷ số cân bằng lâu, đội bóng Tây Á càng có niềm tin vào khả năng tạo bất ngờ.

Nếu thắng Kuwait, U23 Việt Nam sẽ rộng cửa đi tiếp.

Ngược lại, nếu U23 Việt Nam ghi bàn trước, thế trận có thể thay đổi đáng kể. Kuwait buộc phải dâng cao và đó là lúc khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện, tạo điều kiện để U23 Việt Nam tận dụng khả năng chuyển trạng thái và chất lượng của các cầu thủ tấn công.

Điểm quan trọng nhất vẫn là sự tập trung ở hàng phòng ngự. Một sai lầm trong trận ra quân có thể khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn.

Nếu duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội, U23 Việt Nam vẫn có đủ cơ sở để giành chiến thắng. Một trận đấu chặt chẽ, không quá nhiều bàn thắng có lẽ là kịch bản hợp lý hơn cả.

3 điểm trong ngày ra quân sẽ quan trọng hơn một màn trình diễn đẹp mắt, bởi mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại ASIAD.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt.



