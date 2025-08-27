Gặp 'ác mộng' trên lưới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 3 liên tiếp

Sau 2 trận đấu đầy cố gắng với những điểm tích cực, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sa sút trong trận đấu cuối cùng tại giải vô địch thế giới. Đối đầu với Kenya, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gây thất vọng khi thua cả 3 hiệp đấu.

Kenya từng thua đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu trước giải. Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, màn thể hiện của 2 đội hoàn toàn khác. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội chơi dưới sức, bị đối thủ khắc chế hoàn toàn cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 3 tại giải thế giới. (Ảnh: FIVB)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi được 63 điểm ở trận đấu này thì có tới 25 điểm (gần 40%) là đối thủ tự mắc lỗi. Người duy nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam vượt qua mốc 10 điểm là Vi Thị Như Quỳnh (12 điểm).

Các tay chắn của Kenya trở thành cơn "ác mộng" đối với Thanh Thúy và đồng đội. Đội bóng châu Phi ghi tới 21 điểm chắn bóng trong trận đấu này. Họ bắt bài hầu hết các pha điều bóng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hiệp nào cũng phải gọi hội ý để nhắc nhở vị trí chuyền 2 nhưng không thể khắc phục.

Ngược lại, các tay đập hàng trên của Kenya quá mạnh, đặc biệt là Veronica Adhiambo (19 điểm). Những cú đánh uy lực của đội bóng châu Phi khiến hàng chắn của đội tuyển Việt Nam bất lực (chỉ chạm bóng 24 lần, ghi... 3 điểm).

Đội tuyển Việt Nam chỉ giằng co với đối thủ trong 2 hiệp đầu tiên và đầu set 3, sau đó sa sút tinh thần. Việc đánh ở đâu cũng bị chặn càng khiến các vận động viên bất ổn về mặt tâm lý. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại chung cuộc 0-3 (23-25, 22-25, 18-25) và đứng cuối bảng.