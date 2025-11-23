Gấp 3 visual khi nhà Doãn Hải My hội tụ: Mẹ U50 trẻ đẹp, vợ Văn Hậu ngọt ngào, em trai là hotboy Marie Curie!

Là nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá Việt, mỗi lần Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - xuất hiện trên MXH đều chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ. Và khi cô nàng chung khung hình cùng các thành viên gia đình nhà ngoại, y như rằng MXH lại dậy sóng vì "gen quá đỉnh", visual "không lệch một nhịp". Và bức ảnh mới nhất do chính Doãn Hải My đăng tải tiếp tục củng cố danh hiệu: Gia đình sở hữu gen trội nhất nhì giới WAGs.

Tâm điểm đầu tiên không thể không nhắc đến là bà Mai Đoàn - mẹ của Hải My. Dù đã ở tuổi U50 nhưng thần thái, diện mạo và phong cách của mẹ ngoại hot nhất làng bóng đá luôn khiến người ta thực sự khó tin. Làn da mịn màng, khuôn mặt trẻ trung, nụ cười tươi và ánh mắt sắc sảo khiến ai nhìn cũng phải công nhận: "Đây mà là mẹ à? Nhìn như chị gái chính hiệu!". Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận rằng vẻ đẹp của mẹ Doãn Hải My chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho nhan sắc của con gái.

Về phần Doãn Hải My, dù đã là mẹ bỉm một con, cô nàng vẫn giữ nguyên khí chất thanh lịch, dịu dàng đã thành thương hiệu từ thời đi học. Trông cô hiện tại chẳng khác mấy so với thời còn là nữ sinh trường Luật - vẫn là khuôn mặt trong trẻo, nụ cười hiền, phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Giữa nhịp sống bận rộn, Hải My vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, đúng chuẩn gái có chồng - có con nhưng visual không phai mà ngày càng lên hương, ngọt ngào

Nhưng spotlight của bức ảnh lần này không thể không dành cho cậu em trai của Doãn Hải My. Cậu bé ngày nào thường xuất hiện trong những bức hình đi chơi cùng chị giờ đã trưởng thành thấy rõ, gương mặt điển trai đậm chất học sinh thành phố. Đặc biệt, dân mạng nhanh chóng nhận ra cậu thuộc thế hệ học sinh Marie Curie - ngôi trường nổi tiếng quy tụ dàn trai xinh gái đẹp. Với khuôn mặt sắc nét, chiều cao vượt trội và vibe chững chạc, em trai Hải My được dự đoán sẽ sớm gia nhập danh sách "hotboy học đường" đình đám.

Bức ảnh ba người đứng cạnh nhau tạo nên một tổng thể khiến ai nhìn cũng phải gật gù: mỗi người một vẻ nhưng visual đều đỉnh theo cách riêng. Mẹ trẻ - con gái đẹp - con trai điển trai, bảo sao dân tình không trầm trồ. Chưa kể, ngắm gia đình nhà Doãn Hải My còn thấy rõ sự gắn bó, tình cảm và sự ấm áp lan ra từ ánh mắt, nụ cười lẫn cử chỉ thân thiết.

Dân mạng thi nhau để lại bình luận: "Gen này ăn ở đâu mà trời cho đẹp đều vậy?", "Nhìn mẹ Hải My còn trẻ hơn nhiều bạn U30 luôn!", "Em trai đỉnh thật, đúng kiểu hotboy Marie Curie", "Gia đình gì mà visual xuất sắc từ mẹ đến con"...

Một bức ảnh - ba visual - và vô số lời khen. Có thể nói, mỗi lần nhà Doãn Hải My xuất hiện, MXH lại có thêm một phen "bùng nổ visual" đúng nghĩa!

Doãn Hải My khoe visual ngọt ngào từ thời nữ sinh

Nét đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu thời còn con gái, đến hiện tại chẳng hề thay đổi



