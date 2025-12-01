Gần 200 thầy trò FPT Polytechnic chinh phục 42 km: Khi chạy bộ trở thành bài học sống

Với 186 người cán đích, họ đã xác lập kỷ lục Việt Nam: Trường Cao đẳng có số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên chạy marathon 42 km đông nhất trong một giải. Nhưng con số này chỉ là phần nổi. Câu chuyện thực sự nằm ở những trải nghiệm, bài học và tinh thần đồng đội mà từng thành viên có được, sau một hành trình.

Tập thể FPT Polytechnic nhận chứng nhận Kỷ lục

Chạy bộ: môn học không cần bảng điểm

FPT Polytechnic từ lâu đã đưa chạy bộ vào bộ môn Phát triển bản thân, nhằm giúp sinh viên rèn luyện tinh thần bền bỉ, kỷ luật và khả năng quản lý bản thân. Trường hiểu rằng, việc học nghề không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là rèn luyện nhân cách và kỹ năng sống.

Các nhóm chạy nhỏ từ CLB FPoly Run được tổ chức bài bản, có giảng viên đồng hành. Sinh viên tập luyện hàng ngày, tăng dần quãng đường, kết hợp nghỉ ngơi, dinh dưỡng hợp lý. Đây là bài học thực tế về quản lý thời gian, sức khỏe và tinh thần — những kỹ năng cần thiết cho đời sống và nghề nghiệp sau này.

42 km – thử thách của sức trẻ và ý chí

Marathon 42 km không chỉ là thử thách thể chất mà còn là bài kiểm tra tinh thần. Cung đường chạy trải dài qua các địa danh nổi tiếng: phố cổ, hồ Gươm, cầu Long Biên, Trần Nhân Tông... Mỗi km đều như thách thức các vận động viên không chuyên – ngày ngày thân quen với giáo án, sách vở, xưởng thực hành nghề nghiệp, khi họ phải đối mặt với những cơn mệt mỏi, đau cơ, thậm chí cả những cơn buồn ngủ do chạy bộ vào khung giờ giữa đêm, trong tiết trời mùa Đông miền Bắc.

Một số sinh viên lần đầu tham gia chia sẻ, có khoảnh khắc họ đã muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn xung quanh thấy hình ảnh thầy cô và bạn bè vẫn chạy, chạy cùng, động viên nhau từng bước, họ lại tiếp tục, và về đích - tự hào về chính mình cùng đồng đội. Đây có lẽ chính là giá trị nhân văn mà nhà trường muốn truyền tải, chỉ qua một môn học.

Sinh viên Hoàng Thị Hồng Ngọc và Hoàng Hải Nam chinh phục cự ly 42Km

Lan tỏa lối sống lành mạnh

FPT Polytechnic từ lâu đã nổi tiếng với các hoạt động ngoại khóa "vừa nạp kiến thức – vừa no tinh thần": từ Thủ lĩnh sinh viên, FPOLY Hack Não, Chợ việc làm sớm, tới những chương trình văn hóa giải trí ấn tượng, quy mô "khủng" như Happy Bee… Tất cả đều hướng tới phát triển toàn diện: kỹ năng nghề, kỹ năng sống và ý chí, tinh thần đồng đội. Trong đó, chạy bộ chỉ là một phần, nhưng là phần tạo ấn tượng mạnh về giá trị trải nghiệm thực tế, khác biệt so với nhiều trường nghề khác.

Các báo lớn trong nước đã nhiều lần nhấn mạnh mô hình giáo dục toàn diện của FPT Polytechnic: VnExpress nêu bật việc chạy bộ là phương pháp giáo dục kỹ năng mềm, bền bỉ; Báo Thanh Niên, Dân Trín nhấn mạnh kết hợp giáo dục nghề với thể thao, ngôi trường này xây dựng tinh thần kỷ luật và sức khỏe cho sinh viên. Trong khi Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực tế việc sinh viên học thông qua trải nghiệm thực tế, kết hợp dự án nghề và ngoại khóa, chuẩn bị tốt hơn để bước vào thị trường lao động năng động.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 không chỉ là giải chạy, đó trở thành cơ hội để FPT Polytechnic lan tỏa thông điệp "thế hệ trẻ sống khỏe, năng động, bản lĩnh và có trách nhiệm" tới cộng đồng.



