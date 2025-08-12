Game thủ Việt 18 tuổi được dự Quốc yến đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc là ai?

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và hãng thông tấn Yonhap, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đã chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Bữa tiệc có sự tham dự của 66 nhân vật tiêu biểu thuộc các giới chính trị, tài chính, doanh nghiệp và văn hóa...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Giữa những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, nghệ thuật và thể thao, sự xuất hiện của Trần Bảo Minh, hay còn được biết đến với biệt danh LazyFeel, đã gây chú ý lớn. Chàng game thủ sinh năm 2007 này hiện đang thi đấu cho đội tuyển DRX tại giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK).

LazyFeel - tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên thi đấu tại LCK

LazyFeel là ai?

Trần Bảo Minh (LazyFeel) là tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên thi đấu tại LCK, một giải đấu vốn nổi tiếng chỉ sử dụng các game thủ nội địa trong suốt 13 năm qua. Điều này cho thấy trình độ vượt trội của các tuyển thủ Hàn Quốc, những người thường được "xuất ngoại" sang các khu vực lớn khác như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ. Do đó, việc LazyFeel ra sân cho DRX tại LCK Cup 2025 được xem là một sự kiện đáng nhớ.

Tài năng trẻ này được DRX phát hiện và tuyển chọn từ một đợt tìm kiếm tài năng tại Việt Nam vào năm 2023. Anh là một trong hai game thủ được đưa sang Hàn Quốc đào tạo và thi đấu ở vị trí xạ thủ. Đáng chú ý, Trần Bảo Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên chinh phục vị trí Top 1 Thách đấu tại máy chủ Hàn Quốc, nơi được coi là môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất thế giới.

Trước LazyFeel, SofM (tên thật là Lê Quang Duy) là tuyển thủ Việt Nam thành công nhất khi xuất ngoại, trở thành một huyền thoại tại giải LPL (Trung Quốc) và giành ngôi Á quân Chung Kết Thế Giới 2020. Giờ đây, Trần Bảo Minh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thể thao điện tử giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc và thường xuyên được mời tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch song phương.

Bên cạnh game thủ trẻ tuổi, quốc yến còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như Chủ tịch SK Group Chey Tae Won, Chủ tịch Hyundai Chung Eui Sun, Chủ tịch LG Koo Kwang Mo, và Chủ tịch Lotte Shin Dong Bin. Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc khác như huấn luyện viên Park Hang Seo và diễn viên Ahn Jae Wook cũng có mặt trong sự kiện.

KV