Game thủ Liên Quân Mobile: "Sự kiện hợp tác với Mixue thật chuyên nghiệp và hoành tráng!"

Sự kết hợp giữa MIXUE và Liên Quân Mobile không chỉ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng game thủ mà còn mang đến một không gian trải nghiệm sôi động, giàu tính tương tác cho giới trẻ.

Trong hai ngày 11 và 12/7 tại AEON Mall Hà Đông (Hà Nội), sự kiện "Việt Quất Hồi Mana – MIXUE × Liên Quân Đại Chiến 5v5" đã trở thành điểm hẹn của đông đảo người hâm mộ, cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile và các bạn trẻ yêu thích thương hiệu MIXUE.

Sự kiện đánh dấu màn hợp tác giữa hai thương hiệu sở hữu lượng người dùng trẻ đông đảo tại Việt Nam. Không chỉ giới thiệu dòng sản phẩm mới Việt Quất Hồi Mana, chương trình còn mang đến chuỗi hoạt động đa dạng như thi đấu eSports 5v5, chung kết cuộc thi Cosplay, khu vực trải nghiệm sản phẩm mới, các trò chơi tương tác tại gian hàng MIXUE và lễ trao giải dành cho các đội thi xuất sắc.

Ngay từ khi diễn ra, sự kiện đã thu hút lượng lớn người tham dự, tạo nên bầu không khí sôi động và náo nhiệt. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là dịp được gặp gỡ những người có chung sở thích mà còn là cơ hội trải nghiệm sự giao thoa giữa thế giới game và các hoạt động giải trí, ẩm thực ngoài đời thực.

"Tệp khách hàng của MIXUE và tệp người chơi của Liên Quân Mobile có nhiều điểm tương đồng, đều là những người trẻ. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng của người chơi Liên Quân khi game hợp tác với MIXUE. Mọi người đều rất hào hứng.

Đặc biệt, giống Liên Quân thì MIXUE có độ phủ sóng rộng khắp đất nước, nên có thể giúp độ lan tỏa của game Liên Quân lớn hơn nữa. Nhìn vào việc từ khi hai bên hợp tác, các cửa hàng của MIXUE luôn chật cứng khách hàng, có thể thấy độ nhận diện của Liên Quân sẽ được gia tăng mạnh mẽ như thế nào", đại diện Cộng đồng Liên Quân Hà Nội chia sẻ.

Quả thực, độ phủ rộng của cả hai thương hiệu được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của chiến dịch lần này. Nếu Liên Quân Mobile là một trong những tựa game di động phổ biến nhất Việt Nam, thì MIXUE cũng đã xây dựng được hệ thống cửa hàng rộng khắp cả nước (hơn 1000 cửa hàng) và trở thành thương hiệu quen thuộc với giới trẻ.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, cuộc cạnh tranh trên thị trường trà tại Việt Nam đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây các thương hiệu chủ yếu chạy đua về giá bán và độ phủ cửa hàng, thì nay trọng tâm đã chuyển sang xây dựng bản sắc thương hiệu, kết nối cộng đồng và khả năng thích nghi với văn hóa địa phương.

Trong bối cảnh đó, màn hợp tác với Liên Quân Mobile không đơn thuần là một chiến dịch tiếp thị, mà còn phản ánh xu hướng phát triển hệ sinh thái thương hiệu MIXUE dựa trên bản sắc địa phương, văn hóa của giới trẻ và mạng lưới cửa hàng rộng khắp. Đây cũng được xem là tín hiệu cho thấy các thương hiệu quốc tế đang theo đuổi chiến lược đầu tư lâu dài và bền vững tại thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Mây, đại diện truyền thông MIXUE Việt Nam, cho biết: "MIXUE luôn đặt mục tiêu hàng đầu khi phát triển tại Việt Nam là thấu hiểu văn hóa và tăng cường sự kết nối với giới trẻ. Sự kiện liên kết cùng Liên Quân lần này cũng thế, mục tiêu của chúng tôi là tăng sự kết nối với giới trẻ – những người rất yêu thích tựa game Liên Quân Mobile".

Phần thi Cosplay được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút sự chú ý từ khán giả tham gia sự kiện.

Trước đó, MIXUE đã triển khai nhiều hoạt động mang đậm màu sắc địa phương và hướng đến giới trẻ, từ các chương trình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ tình nhân cho đến những cuộc thi vẽ kết hợp với tranh Đông Hồ. Theo bà Nguyễn Lê Ngọc Mây, ngay cả trong khâu nguyên liệu, doanh nghiệp cũng sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu từ Việt Nam, đồng thời đang hướng tới kế hoạch xây dựng các khu sản xuất nguyên liệu ngay tại Việt Nam trong tương lai.

Riêng với chiến dịch hợp tác cùng Liên Quân Mobile, tín hiệu tích cực đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu triển khai.

"Từ khi chương trình hợp tác bắt đầu vào ngày 1/7, các cửa hàng MIXUE đều có rất đông lượng khách là các bạn trẻ yêu thích tựa game Liên Quân tới mua sản phẩm mới Việt Quất Hồi Mana, tham gia các chương trình trúng thưởng liên quan tới sự liên kết của hai thương hiệu", bà Nguyễn Lê Ngọc Mây chia sẻ.

Theo đại diện MIXUE Việt Nam, dòng sản phẩm Việt Quất Hồi Mana được nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đậm dấu ấn Liên Quân Mobile. Từ màu sắc, thiết kế bao bì cho tới tên gọi đều được xây dựng nhằm gợi liên tưởng đến thế giới của tựa game.

"Với sự tích cực đang ngày một tăng cao, trong tương lai, hứa hẹn chúng tôi sẽ còn có những chương trình hợp tác nữa cùng tựa game Liên Quân. Và chúng tôi cũng đang lên kế hoạch về việc hợp tác với nhiều tựa game khác nữa được yêu thích tại Việt Nam", bà Nguyễn Lê Ngọc Mây cho biết thêm.

Không chỉ người chơi hay đại diện hai thương hiệu, các đối tác nhượng quyền của MIXUE cũng đánh giá cao hiệu ứng tích cực mà chương trình hợp tác mang lại.

Bà Nguyễn Thu Trang, đại diện nhượng quyền của MIXUE, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi MIXUE có chương trình hợp tác với tựa game Liên Quân. Thời gian qua, MIXUE đã có nhiều chương trình hấp dẫn, giúp các cửa hàng nhượng quyền cải thiện doanh thu. Sự kiện lần này với tựa game Liên Quân cũng đang rất hấp dẫn người dùng và chúng tôi rất kỳ vọng trong tương lai, MIXUE sẽ có nhiều sự kiện hợp tác như thế nữa".

Các game thủ thi đấu quyết liệt để đoạt giải từ Liên Quân Mobile và MIXUE. Chung cuộc, đội Lót Đường đứng hạng nhất, còn đội hạng nhì là 369 Phú Lương.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là giải đấu eSports 5v5 được tổ chức trong không gian mở ngay tại trung tâm thương mại. Hàng trăm khán giả đã tập trung theo dõi những trận đấu kịch tính, cổ vũ các đội thi và tham gia nhiều hoạt động tương tác xuyên suốt sự kiện.

Đối với game thủ Nguyễn Thế Đạt của đội 369 Phú Lương, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của bản thân.

"Thú thật em là một fan cứng của MIXUE. Mỗi ngày, em có thể uống tới vài cốc trà sữa của MIXUE. Vì thế nên khi MIXUE hợp tác với Liên Quân, tựa game em yêu thích, em thật sự hào hứng", Đạt chia sẻ.

Chàng game thủ trẻ cho biết việc được thi đấu ngay tại sự kiện công bố hợp tác giữa hai thương hiệu mang lại cảm giác rất khác biệt so với những giải đấu thông thường.

"Lần này được thi đấu ở sự kiện hợp tác giữa đôi bên cũng là một trải nghiệm đặc biệt với em. Ban tổ chức giải rất chuyên nghiệp, sân đấu mở hoành tráng với rất nhiều người theo dõi. Với em, điều đó thật sự kích thích và giúp tăng phong độ lên rất nhiều. Em mong trong tương lai, tựa game Liên Quân sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác nữa với MIXUE", Nguyễn Thế Đạt nói.

Sự kiện có phần trình diễn của Anh Tài Cheng (Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2), thu hút rất đông khán giả theo dõi.

Phát biểu của game thủ trẻ cũng phần nào phản ánh sự đón nhận tích cực từ cộng đồng dành cho màn bắt tay giữa MIXUE và Liên Quân Mobile. Trong bối cảnh giới trẻ ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa giải trí trực tuyến và tương tác thực tế, sự hợp tác giữa một thương hiệu đồ uống và một tựa game eSports hàng đầu đã tạo nên một mô hình kết nối mới mẻ, nơi người tham dự có thể vừa trải nghiệm sản phẩm, vừa hòa mình vào không khí lễ hội, thi đấu và giao lưu cộng đồng.

Hơn cả một chiến dịch quảng bá sản phẩm, "Việt Quất Hồi Mana – MIXUE × Liên Quân Đại Chiến 5v5" đang cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa các thương hiệu thuộc những lĩnh vực khác nhau nhằm tạo ra những giá trị trải nghiệm mới cho người dùng trẻ tại Việt Nam.