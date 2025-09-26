"Gã khổng lồ" trong khung thành nhà vô địch V-League

Caique Santos được CLB Nam Định chiêu mộ đầu mùa giải 2025-2026 với mục đích đạt thành tích cao ở V-League và các giải đấu quốc tế. Qua hai trận đấu ở AFC Champion League Two và Cúp C1 Đông Nam Á, thủ thành cao 1,98m gốc Brazil trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng.

"Gả khổng lồ" Caique Santos trong khung thành CLB Nam Định

Tiếp đón Svay Rieng FC (Campuchia) tối 25-9, CLB Nam Định vất vả giành chiến thắng 2-1. Diễn biến màn so tài chứng kiến nhiều pha ra vào hợp lý, phản xạ cứu thua xuất thần của thủ môn Caique Santos.

Nhận xét về màn trình diễn của học trò, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Caique có chuyên môn rất tốt, với khả năng phản xạ và những tình huống phát động phản công xuất sắc.

Đây là một phần lý do làm nên chiến thắng của CLB Nam Định ở các trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á".

Caique Santos và Nguyên Mạnh thay phiên trấn giữ khung thành nhà vô địch V-League

Trước khi chuyển đến Việt Nam thi đấu, Caique Santos từng thi đấu cho các đội bóng nổi tiếng tại Brazil như Grêmio và Esporte Clube Vitória. Thủ thành 28 tuổi có tổng cộng 32 lần ra sân tại Serie A Brazil và từng được triệu tập vào đội tuyển U20 Brazil.

Với dàn ngoại binh hùng hậu, CLB Nam Định luôn có đội hình xuất phát đồng đều các tuyến dù phải thi đấu ba trận trong một tuần. Điều này cũng giúp các nội binh thêm phần tự tin khi hướng tới các mục tiêu cao ở mùa giải kỳ này.

Liên quan đến trận thắng Svay Rieng hôm 25-9, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Lâm Ti Phông đã phải khâu vài mũi ở mắt sau khi kết thúc trận đấu. Lâm Ti Phông lập cú đúp bàn thắng với cái đầu băng trắng Tiền đạo 29 tuổi va chạm dẫn đến rách mí mắt song vẫn tiếp tục thi đấu và lập cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút, góp công lớn giúp Nam Định FC giành chiến thắng. Đội ngũ y tế cho biết chấn thương của Lâm Ti Phông không quá nghiêm trọng và vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được chữa trị.



