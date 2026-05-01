“Gã khổng lồ” có thể dự giải ĐNÁ của FIFA, đe dọa tuyển Việt Nam, Indonesia và Thái Lan

Giải đấu hoàn toàn mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026 đang dần thành hình, đánh dấu lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá Thế giới trực tiếp đứng ra tổ chức một sân chơi cấp khu vực dành riêng cho Đông Nam Á. Đây được xem là bước ngoặt lớn, khi bóng đá khu vực lần đầu có một giải đấu nằm trong hệ thống chính thức của FIFA, diễn ra vào các đợt FIFA Days để đảm bảo lực lượng mạnh nhất của các đội tuyển.

Theo kế hoạch, giải sẽ quy tụ các đội tuyển Đông Nam Á với quy mô đáng kể. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý đang được bàn thảo là khả năng mời thêm Australia tham dự nhằm hoàn thiện số lượng đội và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thông tin này ngay lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Về mặt tích cực, sự xuất hiện của Australia – đội bóng đã nhiều năm thi đấu tại châu Á và thường xuyên góp mặt ở World Cup – chắc chắn sẽ giúp giải đấu tăng sức hút và giá trị chuyên môn. Nhưng ở chiều ngược lại, đây lại là mối đe dọa trực tiếp với tham vọng vô địch của các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Trong nhiều năm qua, Australia luôn được xem là “ông kẹ” của khu vực châu Á. Thời gian qua, ĐTQG của họ không dự các giải Đông Nam Á mà chỉ cử các đội trẻ thi đấu. Giờ đây, nếu ĐTQG Australia góp mặt, họ sẽ ngay lập tức trở thành ứng viên số một cho chức vô địch. So với các đội như Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, Australia sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và trình độ chiến thuật vượt trội.

Thực tế, ngay cả ở cấp độ trẻ, các đội tuyển Đông Nam Á cũng thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu Australia. Điều đó phần nào phản ánh khoảng cách trình độ không dễ san lấp trong thời gian ngắn. Vì vậy, nếu “Socceroos” xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup, cục diện giải đấu có thể thay đổi hoàn toàn.

Với đội tuyển Việt Nam, thách thức cũng sẽ là rất lớn nếu phải đấu Australia. Trong bối cảnh đang là một trong những đội mạnh nhất khu vực và đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu ở giải đấu mới, việc phải cạnh tranh với một đối thủ đẳng cấp World Cup sẽ khiến hành trình trở nên gian nan hơn rất nhiều.

Thách thức lớn cho ĐT Việt Nam ở giải ĐNÁ tới đây của FIFA sẽ mang tên Australia?

Indonesia và Thái Lan cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Cả hai nền bóng đá này đều đang đầu tư mạnh mẽ và đặt mục tiêu vươn tầm châu lục. Tuy nhiên, nếu Australia tham dự, họ không chỉ phải cạnh tranh nội bộ Đông Nam Á mà còn phải đối đầu với một thế lực vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dẫu vậy, ở góc nhìn khác, sự góp mặt của Australia cũng có thể là cú hích cần thiết cho bóng đá khu vực. Việc được đối đầu thường xuyên với những đội mạnh hơn sẽ giúp các nền bóng đá Đông Nam Á nâng cao trình độ, thay vì chỉ “vùng vẫy” trong một sân chơi quen thuộc.

Hiện tại, mọi thứ vẫn đang ở mức đề xuất và cần được FIFA cùng các liên đoàn thành viên thống nhất trong thời gian tới. Nhưng chỉ riêng khả năng Australia góp mặt cũng đủ khiến FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành giải đấu đáng chờ đợi – nơi tham vọng vô địch của các “ông lớn” Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn khác biệt.