Futsal Việt Nam sang Thái Lan 'thử lửa' với dàn đối thủ mạnh

Mang theo lực lượng gồm nhiều trụ cột và các tài năng trẻ, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào giải giao hữu Vô địch châu lục 2026 với mục tiêu kiểm nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi trước những đấu trường quan trọng.

Ngày 30/7, đội tuyển futsal Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi trước các mục tiêu lớn trong thời gian tới.

Theo phân công của Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Minh - Ủy viên Ban Chấp hành VFF đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam tại giải đấu.

Trước giờ khởi hành, HLV Diego Raul Giustozzi đã chốt danh sách 16 cầu thủ. Hai cái tên phải nói lời chia tay đội tuyển là Đinh Công Viên và Trần Quang Nguyên do chưa kịp bình phục chấn thương gặp phải trong quá trình thi đấu tại Giải Futsal VĐQG 2026.

Danh sách đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của những trụ cột giàu kinh nghiệm như thủ môn Hồ Văn Ý, Phạm Văn Tú, fixo Nhan Gia Hưng, các ala Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy, Từ Minh Quang cùng hai pivo Nguyễn Thịnh Phát và Nguyễn Đa Hải.

Bên cạnh đó, HLV Giustozzi cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên và Nguyễn Nhân Nam nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV trưởng Diego Giustozzi.

Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 quy tụ 5 đội tuyển gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan, New Zealand và Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga lúc 18h00 ngày 1/8, New Zealand lúc 18h00 ngày 2/8, Afghanistan lúc 20h30 ngày 3/8 và chủ nhà Thái Lan lúc 20h30 ngày 5/8.

Với sự góp mặt của nhiều đối thủ có trình độ cao, giải đấu được đánh giá là bài kiểm tra chất lượng dành cho thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện hệ thống chiến thuật, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát ở môi trường quốc tế trước khi hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.