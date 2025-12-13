Futsal Việt Nam chờ đổi màu huy chương tại SEA Games 33

Futsal Việt Nam gặp thách thức lớn ở SEA Games 33 khi phải chơi trên sân của Thái Lan

"Chúng tôi có hai tuần tập trung chuyên biệt cho thể lực và ba tuần để hoàn thiện, ôn lại các mảng miếng chiến thuật. Tôi rất tự tin rằng tập thể này có thể làm nên một giải đấu thành công tại Thái Lan”, HLV Diego Giustozzi cho biết.

Chuẩn bị cho SEA Games 33, hôm nay 13/12, đội tuyển futsal Việt Nam đã hạ cánh tại Bangkok. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú trực tiếp ra sân bay đón đội, trao đổi về công tác chuẩn bị cũng như tình hình lực lượng, sức khoẻ các cầu thủ.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đón đội tuyển futsal Việt Nam tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok)

HLV trưởng Diego Giustozzi cho biết đội tuyển futsal Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, gồm cả các chuyến tập huấn trong và ngoài nước. Hiện, các cầu thủ đều đã sẵn sàng cho cuộc đua. Ông Giustozzi cảm ơn sự hỗ trợ của VFF trong quá trình chuẩn bị của đội.

"Tôi hiểu SEA Games có ý nghĩa lớn với người dân Việt Nam. Thể thao thì khó nói trước, kết quả phụ thuộc nhiều yếu tố và luôn hàm chứa bất ngờ. Tuy nhiên tôi có thể đảm bảo các cầu thủ đều sẽ nỗ lực 100% vì màu cờ, sắc áo"-ông Giustozzi cho biết.

Tại Nonthaburi, đội tuyển futsal nam sẽ ở cùng khách sạn đội futsal nữ . Công tác hậu cần được chú trọng, đặc biệt vấn đề ăn uống. Mục tiêu thầy trò HLV Giustozzi hướng tới là đổi màu tấm HCV. Chủ nhà Thái Lan được xác định là đối thủ chính khi đang là đương kim vô địch.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn