Futsal Việt Nam bị phạt 3.000 USD tại cúp châu Á 2026

Đội tuyển futsal Việt Nam bị AFC phạt 3.000 USD. ẢNH: AFC

Theo thông báo chính thức từ AFC, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 2.000 USD do vi phạm Điều 52 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản của ban tổ chức.

Nguồn tin cho biết, sau trận thắng Kuwait tỷ số 5-4 vào hôm 27-1, một thành viên trong ban huấn luyện đã gây thiệt hại tại phòng thay đồ của Ban Tổ chức địa phương. AFC đánh giá đây là hành vi không phù hợp với quy định ứng xử tại các giải đấu cấp châu lục. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á yêu cầu VFF phải hoàn tất việc nộp phạt trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

Bên cạnh án phạt dành cho tập thể, AFC cũng ra quyết định kỷ luật đối với ala Dương Ngọc Linh. Theo đó, Ngọc Linh bị phạt 1.000 USD và treo giò một trận do nhận đủ hai thẻ vàng trong trận thắng Lebanon 2-0 vào hôm 29-1, dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp theo luật thi đấu.

Án treo giò này bao gồm cả hình phạt tự động và đã được áp dụng ở trận đấu kế tiếp gặp Thái Lan ngày 31-1. Trong trận đấu này, tuyển futsal Việt Nam để thua với tỷ số 0-1. Khoản tiền phạt cá nhân của Ngọc Linh cũng phải được nộp trong thời hạn 30 ngày, tương tự như án phạt dành cho VFF.

Như vậy, tổng số tiền mà futsal Việt Nam phải nộp cho AFC sau giải đấu là 3.000 USD.

Tại vòng chung kết futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau khi để thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3. Toàn đội đã trở về nước vào ngày 4-2. Trên cơ sở toàn bộ hành trình tại giải, HLV Diego Giustozzi cùng ban huấn luyện sẽ tiến hành đánh giá chuyên môn, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 tới.