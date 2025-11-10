Futsal nam Việt Nam hội quân và đặt mục tiêu cao ở SEA Games 33

Đội tuyển futsal nam Việt Nam hội quân trở lại tại TPHCM chuẩn bị cho SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Đây là đợt tập trung thứ 3 trong năm 2025 của thầy trò HLV Diego Giustozzi. So với lần hội quân gần nhất vào tháng 8 để dự vòng loại Giải futsal châu Á 2026, toàn đội đón chào sự trở lại của ala dày dạn kinh nghiệm Trần Thái Huy, người từng tham dự Futsal World Cup 2016.

Việc Thái Huy tái xuất không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn mà còn giúp truyền cảm hứng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho lớp cầu thủ trẻ, đặc biệt khi đội cũng đón chào tân binh 20 tuổi Nguyễn Tiến Hùng (Thái Sơn Nam TPHCM).

Cựu binh Trần Thái Huy tái xuất trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Đáng tiếc, trước thời điểm hội quân, một cựu binh khác là Ngô Ngọc Sơn vì lý do cá nhân nên đành lỡ hẹn với đội tuyển futsal Việt Nam. HLV Giustozzi đã thay thế thủ quân của Sahako FC bằng tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Quân đến từ Thái Sơn Nam TPHCM.

20 cầu thủ được HLV Giustozzi lựa chọn để chuẩn bị cho SEA Games 33 được xem là những gương mặt tốt nhất và phù hợp với triết lý mà nhà cầm quân người Argentina đang xây dựng cho đội tuyển futsal Việt Nam. Thủ quân của toàn đội vẫn là đội trưởng Phạm Đức Hòa, cùng các trụ cột lâu năm như đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, thủ môn Phạm Văn Tú, Nhan Gia Hưng… Bên cạnh đó là sức trẻ đến từ Nguyễn Đa Hải, Trần Quang Nguyên và Vũ Ngọc Ánh.

Trong ngày hội quân trở lại, HLV Giustozzi căn dặn các học trò những điều cơ bản như giữ sức khỏe, duy trì sự tập trung cao nhất, bởi đội tuyển futsal Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho SEA Games 33 mà còn hướng đến vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, diễn ra sau đó một tháng.

HLV Diego Giustozzi căn dặn các học trò. ẢNH: TÂM HÀ

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại TPHCM đến ngày 10-12, sau đó lên đường sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33. Giải đấu có 5 đội tuyển tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Giustozzi hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 2 đội dẫn đầu. Ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2022, đội tuyển futsal Việt Nam giành huy chương đồng.