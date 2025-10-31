“From School to Green” – Sân Golf học đường, ươm mầm khát vọng!

Trong khuôn khổ The Golfers Tournament 2025, Ban Tổ chức đã giới thiệu một chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “From School to Green” – sáng kiến nhằm kết nối golf với thế hệ tương lai. Không chỉ là hoạt động trải nghiệm đơn thuần, đây còn là một bước đi chiến lược hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị của golf ra ngoài phạm vi thi đấu chuyên nghiệp, đưa môn thể thao đỉnh cao này đến gần hơn với học sinh, sinh viên và môi trường giáo dục.

Nếu như trước đây golf thường bị xem là môn thể thao xa lạ với học đường, thì “From School to Green” đã và đang rút ngắn khoảng cách ấy. Thông qua chương trình, các em học sinh và sinh viên được trực tiếp tiếp xúc với golf như một hành trình học tập và rèn luyện tinh thần – nơi mỗi cú đánh không chỉ thể hiện kỹ năng mà còn là bài học về sự tập trung, kỷ luật và khát vọng vươn lên. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp, golfer hàng đầu cùng những gương mặt truyền cảm hứng đã cùng nhau tạo nên một không gian học hỏi sinh động, giúp người trẻ cảm nhận golf bằng tất cả giác quan.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia của học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện và sinh viên Học viện Tài chính – hai đại diện tiêu biểu cho hai cấp học khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần khám phá. Các em không chỉ được giao lưu kỹ thuật cùng chuyên gia của Học viện Golf Hà Nguyễn, VN Centre mà còn được trải nghiệm công nghệ golf hiện đại, từ thiết bị phân tích cú đánh đến hệ thống mô phỏng (simulator) tiên tiến – những điều kiện mà phần lớn trường học hiện nay chưa có. Tất cả diễn ra trong không gian chuẩn quốc tế của Thanh Lanh Valley Golf & Resort – một trong những sân golf đẹp và đẳng cấp nhất Việt Nam, nơi thiên nhiên, thể thao và cảm hứng hòa làm một.

Những khoảnh khắc chạm tay vào cây gậy golf, lắng nghe chia sẻ từ vận động viên chuyên nghiệp hay chứng kiến cú swing bay xa giữa khung cảnh xanh mát không chỉ tạo nên kỷ niệm khó quên, mà còn gieo mầm tình yêu với golf trong tâm hồn thế hệ trẻ. Từ đó, golf không còn là hình ảnh của “những sân cỏ xa xôi”, mà trở thành một phần gần gũi trong hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

“From School to Green” được xem là một hoạt động giáo dục toàn diện, bởi golf không chỉ là thể thao mà còn là bài học về nhân cách. Mỗi cú đánh đòi hỏi sự chính xác, bình tĩnh và tư duy chiến lược – những phẩm chất thiết yếu trong học tập và cuộc sống. Golf cũng giúp thế hệ trẻ làm quen với tinh thần hội nhập quốc tế, rèn luyện khả năng giao lưu, hợp tác và tôn trọng đối thủ. Thông điệp “Golf for Development” được lồng ghép xuyên suốt chương trình, khẳng định rằng golf không chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ, mà là công cụ gắn kết cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng cơ hội và phát triển bền vững trong xã hội hiện đại.

Với sự tham gia của các cơ sở giáo dục, huấn luyện viên, người truyền cảm hứng và các tổ chức chuyên môn, “From School to Green” trở thành minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Ban Tổ chức The Golfers Tournament – đó là đưa golf ra khỏi phạm vi sân cỏ, biến nó thành một phần trong đời sống, học đường và thậm chí là định hướng nghề nghiệp cho thế hệ tương lai.

Không chỉ là một sự kiện giao lưu, “From School to Green” còn thể hiện cam kết lâu dài: đồng hành cùng giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu thể thao, ươm mầm những “hạt giống” cho tương lai golf Việt Nam. Trong không gian xanh ngát của Thanh Lanh Valley Golf & Resort, chương trình đã mở ra cho học sinh, sinh viên cơ hội khám phá một thế giới mới – nơi thể thao, tri thức và khát vọng hội tụ, hướng đến một tương lai hội nhập và phát triển bền vững.

Mỗi cú swing trong chương trình không chỉ là khoảnh khắc thể thao, mà còn là biểu tượng cho niềm tin và khát vọng – rằng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hoàn toàn có thể vươn mình ra thế giới, với tinh thần của những người tiên phong trên “sân cỏ” của tri thức và hội nhập.