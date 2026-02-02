FREE FIRE AWARDS 2025 – đêm vinh danh những hành trình tự hào

Sự kiện không chỉ là dấu mốc tổng kết hành trình sáng tạo trong suốt năm 2025, mà còn là dịp để Free Fire gửi lời tri ân đến những cá nhân, tập thể đã bền bỉ cống hiến, lan tỏa giá trị tích cực và tạo nên những dấu ấn nổi bật trong cộng đồng.

Đêm gala diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, với sự tham gia của đông đảo khách mời và người thân của khách mời gồm các KOLs, Streamers, tuyển thủ chuyên nghiệp, đại diện cộng đồng và đối tác. Những tràng pháo tay, khoảnh khắc xúc động khi xướng tên người chiến thắng đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn về Hành Trình Tự Hào mà Free Fire và cộng đồng cùng nhau xây dựng.

Giải nhà sáng tạo Free Fire

Nhóm giải dành cho KOLs và Nhà Sáng Tạo Nội Dung ghi nhận những cá nhân nổi bật với phong cách sáng tạo nội dung riêng, tinh thần sáng tạo bền bỉ và khả năng kết nối mạnh mẽ với người xem.

Gương Mặt Mới của Năm - Cem!

Streamer của Năm - K1 Gaming

Nhà Sáng Tạo CapCut - Wind

Nam Vương Free Fire - Shoot2K và Nữ Vương Free Fire - Bé Quỳnh FF

Nhà Sáng Tạo Gameplay - Cu Lì và Nhà Sáng Tạo Nội Dung Giải Trí - Mèo Sợ Yêu

Nhà Sáng Tạo Gắn Kết - LMC Gamer

Nhà Sáng Tạo Đột Phá - Jeeker

Bác Gấu nhận cúp danh hiệu Nhà Sáng Tạo Nội Dung Free Fire Của Năm

Mỗi giải thưởng là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc mang đến nội dung chất lượng, truyền cảm hứng và tạo nên bản sắc riêng cho cộng đồng Free Fire.

Giải Esports Free Fire

Esports tiếp tục là một trụ cột quan trọng của Free Fire, nơi ghi dấu những trận chiến đỉnh cao, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và sự gắn kết giữa tuyển thủ - đội tuyển - khán giả. Và các danh hiệu Esports đã thuộc về:

Nhà Sáng Tạo Esports của Năm - Bác Gấu

Đội Tuyển Ấn Tượng Nhất - P Esports

Tuyển Thủ Ấn Tượng Nhất - HEAVY.Alan

Tuyển Thủ Được Yêu Thích Nhất - WAG.TQuy

Bình Luận Viên Được Yêu Thích - Hùng Cam

Các giải thưởng Esports đã tôn vinh những cá nhân, tập thể góp phần đưa Free Fire Esports đến gần hơn với người hâm mộ trong suốt năm qua.

Giải cộng đồng

Không chỉ là một tựa game, Free Fire còn là nơi hình thành những cộng đồng gắn bó, năng động và đầy nhiệt huyết.

Leader Xuất Sắc Nhất Năm - Bùi Văn Huân

Cộng Đồng Hoạt Động Năng Nổ Nhất - Cộng Đồng Gia Lai

Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, giúp cộng đồng Free Fire ngày càng phát triển vững mạnh.

Giải Craftland

Craftland tiếp tục chứng minh sức sống sáng tạo mạnh mẽ với những bản đồ và nội dung độc đáo do chính người chơi tạo nên.

Nhà Sáng Tạo Nội Dung Craftland - Gà Rán Chiên Giòn

- Nhà Sáng Tạo Bản Đồ Craftland: Mr. Quang

Giải dành cho người chơi

Nhóm giải này vinh danh những người chơi xuất sắc trong các hoạt động và thử thách nổi bật trong game.

- Thách Đấu Song Chiến: Duyên Ara & Hậu Master

- Top PRIME của Năm: BT Zeus

Hình ảnh BT Zeus lên nhận giải TOP Prime của Năm

Khép lại một hành trình – mở ra chặng đường mới

Free Fire Awards 2025 không chỉ là lễ trao giải, mà còn là điểm hẹn để nhìn lại một năm đầy nỗ lực, sáng tạo và gắn kết. Những chiếc cúp được trao đi là sự khích lệ để các Nhà Sáng Tạo, tuyển thủ và cộng đồng tiếp tục viết nên những hành trình mới, táo bạo và giàu cảm hứng hơn trong tương lai.