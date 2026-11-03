FPT Play phát sóng FIFA U17 World Cup 2026, đồng hành cùng U17 Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi toàn bộ VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 trên FPT Play, bao gồm hành trình lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới của U17 Việt Nam.

FPT Play chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam. Theo đó, khán giả trong nước có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu trên các nền tảng của đơn vị, đặc biệt là những trận đấu có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Vì vậy, giải đấu năm nay nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, khi các cầu thủ trẻ có cơ hội tranh tài với những đối thủ hàng đầu thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả, FPT Play triển khai phát sóng trên nhiều hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và mạng xã hội. Với hệ thống truyền dẫn và phát sóng, đơn vị hướng tới mang đến trải nghiệm theo dõi xuyên suốt cho người hâm mộ.

Đại diện FPT Play cho biết, việc đồng hành cùng FIFA U17 World Cup Qatar 2026 không chỉ bổ sung lựa chọn thưởng thức bóng đá quốc tế cho khán giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin thể hiện mình ở đấu trường lớn.

VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, với sự tham gia của 48 đội tuyển. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu tổng cộng 104 trận. Đây là năm thứ hai giải áp dụng thể thức 48 đội sau khi được mở rộng từ năm 2025.

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16. Từ giai đoạn này, các đội bước vào những trận đấu loại trực tiếp để cạnh tranh chức vô địch.

U17 Việt Nam đối mặt thử thách lớn ở bảng G

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng chung kết năm nay thông qua vòng loại khu vực châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đội tuyển U17 góp mặt tại sân chơi này, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển bóng đá trẻ.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ có thế mạnh riêng, hứa hẹn tạo ra nhiều thử thách cho đại diện Đông Nam Á.

Bỉ nổi bật với nền tảng kỹ thuật, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật. Trong khi đó, New Zealand có lợi thế về thể hình, sức mạnh tranh chấp và những tình huống bóng bổng. Mali cũng là đối thủ đáng gờm nhờ tốc độ, thể lực cùng cường độ thi đấu cao.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam lần lượt chạm trán các đối thủ:

20h00 ngày 20/11: Bỉ – Việt Nam.

22h30 ngày 23/11: Việt Nam – New Zealand.

20h00 ngày 26/11: Việt Nam – Mali.

Việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 mang đến cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, kiểm chứng năng lực trước những nền bóng đá phát triển. Đồng thời, sự đồng hành của FPT Play giúp người hâm mộ trong nước có điều kiện theo sát từng bước tiến của đội tuyển ở đấu trường thế giới.