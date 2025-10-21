FPT Play nắm bản quyền NBA Regular Season 2025/26: Cuộc đua tranh đỉnh cao chính thức trở lại

Mùa giải NBA 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 22/10 theo giờ Việt Nam. Bên cạnh việc duy trì chất lượng chuyên môn cao, NBA mùa này được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ khi hàng loạt đội bóng có sự thay máu đội hình đáng kể, khi các tượng đài vẫn đang khẳng định vị thế như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic hay Jayson Tatum… Ngoài ra, giải đấu cũng điều chỉnh lịch thi đấu sao cho hợp lý hơn, giúp các đội giảm tải di chuyển và nâng cao chất lượng từng trận.

Tuần thi đấu đầu tiên (từ ngày 22/10 đến 29/10) sẽ chứng kiến hàng loạt màn đọ sức đáng chú ý. Trong đó, tâm điểm của loạt trận mở màn chắc chắn là cuộc đại chiến giữa Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, hai "đế chế" của bóng rổ hiện đại. Màn so tài giữa Stephen Curry và LeBron James không chỉ mang giá trị chuyên môn, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của một thế hệ, hứa hẹn mang đến những pha bóng mãn nhãn và cảm xúc bùng nổ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua những trận đấu hấp dẫn khác như Houston Rockets đối đầu Oklahoma City Thunder, Boston Celtics chạm trán New York Knicks, hay Denver Nuggets đụng độ Golden State Warriors, nơi những ngôi sao trẻ như Shai Gilgeous-Alexander và Tamar Bates sẵn sàng thách thức các tượng đài kỳ cựu.

Warriors đối đầu Lakers: Cuộc so tài không dành cho người yếu tim

Golden State Warriors và Los Angeles Lakers là hai cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ NBA, không chỉ bởi danh tiếng mà còn bởi những màn đối đầu kịch tính trong quá khứ. Lần tái ngộ này tiếp tục thu hút sự chú ý khi LeBron James và Stephen Curry lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Về phía Warriors, bộ khung từng làm nên đế chế của họ vẫn còn đó: Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Tuy nhiên, dấu hiệu tuổi tác đang dần hiện rõ, trong khi các nhân tố trẻ như Kuminga hay Moody chưa thể hiện được sự bứt phá rõ rệt. Thể lực và khả năng phòng ngự của họ, đặc biệt ở khu vực dưới rổ, đang là điểm yếu dễ bị khai thác.

Lakers, ngược lại, đang có một đội hình vừa dày vừa đồng đều. Anthony Davis sẽ tiếp tục gánh vác khâu phòng ngự, trong khi LeBron vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế dù đã 40 tuổi. Những cái tên như Luka Doncic hay Rui Hachimura đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, giúp Lakers trở thành một trong những ứng viên hàng đầu ở miền Tây mùa này. Xét về tổng thể, Lakers nhỉnh hơn một chút về lực lượng và thể chất, nhưng Warriors lại có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm dày dạn. Đây là một trận đấu có thể đi đến những phút cuối cùng mới ngã ngũ.

Rockets tranh tài cùng Thunder: Sân khấu của thế hệ mới

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Houston Rockets và Oklahoma City Thunder lại mang màu sắc hoàn toàn khác - trẻ trung, tốc độ và khó đoán. Cả hai đội đều đang trong quá trình xây dựng lực lượng xung quanh những trụ cột còn rất trẻ, và mùa này được xem là bước đệm quan trọng để họ tiến xa hơn.

Houston Rockets tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Alperen Şengün hay Amen Thompson. Dù vậy, việc thiếu vắng kinh nghiệm trận mạc vẫn là trở ngại lớn. Khả năng phòng ngự và tính ổn định trong lối chơi của Rockets vẫn cần thời gian để cải thiện.

Trong khi đó, Oklahoma City Thunder đang là đội bóng được đánh giá rất cao tại miền Tây. Với đầu tàu Shai Gilgeous-Alexander, Thunder sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng đều cả công lẫn thủ. Lối chơi gắn kết và tinh thần thi đấu máu lửa chính là điểm mạnh của họ. Ở thời điểm hiện tại, Thunder được đánh giá có nhiều ưu thế hơn, và nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong trận mở màn.

Bên cạnh cặp đấu giữa Golden State Warriors và Los Angeles Lakers cùng Houston Rockets và Oklahoma City Thunder, các trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ NBA 2025/2026 sẽ được trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội thưởng thức trọn vẹn từng pha bóng đỉnh cao, từng cú ném quyết định và những phút giây kịch tính đến nghẹt thở.

