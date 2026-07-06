FPT PLAY là Nhà Tài trợ chính của Vòng Chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026

Hôm nay (7/6), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Truyền hình FPT Play (FPT Play) phối hợp tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play 2026.

Tới dự lễ công bố, về phía LĐBĐVN, có ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN. Về phía Công ty TNHH Truyền hình FPT, có bà Tô Nam Phương – Trưởng Ban Quan Hệ Đối Ngoại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình FPT; ông Trần Quý Long – Trưởng Ban sản xuất nội dung thể thao Công ty Cổ phần viễn thông FPT cùng đại diện các đội bóng góp mặt ở VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.

Với sự đồng hành này, giải đấu sẽ được FPT Play đảm bảo nguồn tài chính và phát sóng trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… Sự kiện kỳ vọng tạo ra đà bứt phá bùng nổ cho một trong những sân chơi quan trọng thuộc hệ thống thi đấu trẻ, góp phần then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN chia sẻ: “Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng ĐT U23 và cả ĐTQG trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play trong vai trò Nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất, phát sóng giải đấu. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Bà Tô Nam Phương – Phó Tổng Giám đốc FPT Play, FPT Telecom – cho biết: “Tại các đấu trường lớn trong khu vực, người hâm mộ đang chứng kiến những bước tiến rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Đây không phải giá trị nhất thời mà thành quả tất yếu từ quá trình bồi dưỡng lứa cầu thủ kế cận từ các giải trẻ như Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia. Với tiềm năng rất lớn của các CLB trẻ hiện tại, FPT Play mong muốn truyền tải trọn vẹn quá trình trưởng thành, phát triển của các “hạt giống đỏ”, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho giấc mơ vươn ra biển lớn của bóng đá Việt”.

VCK Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 25/7. Nhân sự kiện, bà Tô Nam Phương cũng nhấn mạnh, ngay sau sân chơi U21, FPT Play tiếp tục mang đến cho khán giả những trận cầu đỉnh cao của ASEAN Hyundai Cup™ 2026 (24/7- 26/8), nơi các cầu thủ đại diện Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở đấu trường quốc tế. Việc đồng hành, sản xuất và trình chiếu cả hai giải đấu cho thấy FPT Play không chỉ gắn kết hành trình từ bóng đá trẻ đến bóng đá khu vực, mà còn góp phần nâng tầm trải nghiệm của người hâm mộ, khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với khán giả trong nước.

Sau vòng loại đầy kịch tính của Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 kết thúc vào ngày 5/7, 12 đội bóng xuất sắc đã chính thức giành quyền góp mặt tại vòng chung kết được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), cạnh tranh chức vô địch – Cúp FPT Play – với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Danh sách các đội tham gia gồm CLB U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành ba bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 3 đội xếp nhất, 3 đội xếp nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết, bán kết và chung kết (25/7).

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hình ảnh cho giải đấu, FPT Play sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất chất lượng hình ảnh FullHD với tối đa 6 camera cho toàn bộ 25 trận trong khuôn khổ giải. Đơn vị cũng dự kiến triển khai sản xuất các chương trình đồng hành nhằm mang đến toàn cảnh hành trình vươn đến ngôi vương của các đội bóng trẻ. Toàn bộ diễn biến của VCK Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp trên các nền tảng của FPT Play, bao gồm: website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và giải đấu.

FPT Play là Nền tảng Giải trí & Truyền hình Internet hàng đầu Việt Nam, hiện phục vụ hơn 35 triệu người dùng trên đa dạng thiết bị như điện thoại, PC/Tablet, Smart TV, website và bộ giải mã FPT Play Box. FPT Play nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng nhờ kho nội dung đồ sộ liên tục cập nhật, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, nhiều tính năng công nghệ hiện đại và tính tương tác cao. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc tổ chức sản xuất nhiều giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế, FPT Play đã có nhiều năm đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam từ cấp độ câu lạc bộ đến cấp đội tuyển quốc gia. Phát huy năng lực hiện có, FPT Play không dừng lại ở công tác sản xuất – phát sóng mà còn đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức và nâng cấp hình ảnh, đưa chất lượng các giải đấu trong nước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.



