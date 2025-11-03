FPT Flash đánh bại Saigon Phantom, lên ngôi vô địch đầy cảm xúc

Sau 4 năm chờ đợi, FPT Flash đã chính thức đại bại Saigon Phantom để lấy lại ngôi vương của Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025. Ở lần gần nhất vô địch, họ cũng đã đánh bại chính "Bóng ma Sài Thành" nhưng phải mất đến 7 mùa giải với nhiều thế hệ FPT Flash mới trở lại vị trí cao nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Ở mùa giải này, FPT Flash đã có một vòng bảng đầy xuất sắc, tuy nhiên tại Playoffs họ chưa có kết quả tốt nhất và phải "leo tháp" với 2 trận BO7 tại ngày thi đấu Chung kết. Dù vậy, với sức mạnh hiện tại, FPT Flash áp đảo hoàn toàn 1S với tỉ số 4-1 để giành quyền chơi trận đấu cuối cùng với Saigon Phantom.

FPT Flash áp đảo hoàn toàn 1S để tiến vào Chung kết tổng gặp Saigon Phantom

Bước vào trận Chung kết, FPT Flash đã có trận đấu mở màn đầy ấn tượng và giành chiến thắng với lợi thế dẫn trước. Saigon Phantom cũng không hề kém cạnh khi tạo nên một thế trận ăn miếng trả miếng, rượt đuổi tỉ số liên tục.

FPT Flash đã thi đấu đầy bản lĩnh và điềm đạm

Ở ván đấu thứ 6 quyết định, Team Flash thi đấu cực kỳ chắc chắn và tận dụng các sai lầm của đối thủ. Ngay sau phút 15, FPT Flash tận dụng triệt để lợi thế hơn người để lấy được bùa Caesar Hắc ám và ép thành công 3 đường. Từ đó mở ra chiến thắng để ấn định tỉ số 4-2.

Các "Tia Chớp" đã lên ngôi vô địch ĐTDV sau 4 năm, 7 mùa giải chờ đợi. Đồng thời chấm dứt kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của chính đối thủ là Saigon Phantom suốt quãng thời gian này.

Team Flash chính thức là tân vương của ĐTDV

Chiến thắng này của Team Flash cũng giúp họ trở lại vị trí cao nhất mà còn mang về 1,8 tỷ đồng tiền giải thưởng và tấm vé hạt giống số 1 của khu vực Liên Quân Mobile Việt Nam (AOG) đến với AIC 2025 - một trong những giải đấu lớn nhất năm của bộ môn này.